« Nous avons raté l’occasion d’ajouter les trois points »

23/10/2021 à 21h40 CEST

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a assuré après le match nul contre Elche (2-2) que son équipe a raté l’occasion de clore le match en seconde période et d’ajouter sa première victoire à l’extérieur.

« En première mi-temps on n’était pas bien, mais ensuite on a fait un match clair et on n’a pas su en profiter », a expliqué le coach, qui a reconnu ressentir « de la rage ». pour l’occasion manquée. Châtain, qui est entré dans la salle de presse en boitant après avoir subi une secousse pendant le match, a insisté sur le fait que l’Espanyol avait 35 minutes en seconde période au cours desquelles ils ont fait « assez pour laisser le jeu résolu ».

«Mais nous ne l’avons pas fait et nous avons été au bord d’un accident. Ils étaient à égalité et étaient proches du troisième but, nous devons donc valoriser le point car nous jouions sur un terrain difficile & rdquor;, a-t-il soutenu.

Le technicien n’a pas osé qualifier le résultat d' »injuste & rdquor ;, puisqu’il a indiqué qu’ils auraient pu » avoir gagné mais aussi perdu à la fin & rdquor ;. » Les résultats sont ce qu’ils sont & rdquor ;, a-t-il commenté, et ne savait pas comment préciser la gravité de la blessure que le côté d’Elche a subie au genou Oscar Gil.