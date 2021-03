«Nous avons réduit 7 000 crores de dette depuis avril 2020», déclare Soma Mondal, président de SAIL | Entrevue

L’exercice en cours a été assez difficile, déclare le président de SAIL, Soma Mondal.

La Steel Authority of India (SAIL) a largement surmonté la crise du Covid-19, enregistrant un bénéfice sain au troisième trimestre. Dans sa toute première interview depuis qu’elle a pris ses fonctions de présidente le 1er janvier de cette année, Soma Mondal parle à Rayon Surya Sarathi sur les perspectives de l’industrie sidérurgique à court terme et le projet de la société de réduire davantage sa dette. Extraits édités:

SAIL a bien performé au cours du trimestre de décembre de l’exercice en cours. Qu’est-ce qui vous attend au cours du dernier trimestre et de l’exercice 2021-2022?

Le début de l’exercice en cours nous a vu affronter des problèmes sur deux fronts. Il y a d’abord eu la pandémie qui a posé un sérieux défi à la vie et au bien-être de nos employés. Et puis nous avons été confrontés à des problèmes de liquidité et de rentabilité tout en exécutant les opérations de nos usines à des niveaux minimums. La famille SAIL, cependant, a relevé ces défis et en est sortie avec brio. Les fruits de ces efforts étaient visibles dès le mois de juin, lorsque le verrouillage a été levé et que l’économie s’est relancée. Le secteur de l’acier a fait écho aux sentiments de l’économie dans son ensemble tant en termes de demande que d’offre. En fait, SAIL a affiché sa meilleure performance de vente mois après mois et est revenue dans le noir dans les résultats du deuxième trimestre. Avec le regain de dynamisme des marchés au T3, SAIL a réalisé un bénéfice net de `1,283 crore. Les perspectives de l’industrie sont plutôt bonnes. Il y a beaucoup de sentiment positif. La reprise de l’activité dans les secteurs de la construction, des infrastructures et de la fabrication est de bon augure pour l’industrie en général et SAIL en particulier.

Quelle part du marché de l’acier appréciez-vous actuellement et comment voyez-vous cette augmentation dans un proche avenir?

Sur l’ensemble de l’acier produit dans le pays, environ 60% proviennent de producteurs primaires et les 40% restants proviennent du secteur secondaire. Le secteur primaire compte plusieurs acteurs sidérurgiques en plus de SAIL et ceux-ci ont progressivement ajouté de la capacité, augmentant leur part de marché au fil des ans. Bien qu’opérant depuis longtemps sur un marché hautement concurrentiel, SAIL a maintenu sa position parmi les plus grandes sociétés sidérurgiques du pays. L’entreprise n’a cessé d’évoluer pour répondre aux exigences du marché et élargir son panier de produits. SAIL continuera à parcourir ce chemin pour maintenir sa position dans le futur.

Quels seront vos domaines d’intervention au cours du prochain exercice? Envisagez-vous de vous lancer dans le programme pour étendre la capacité à 50 MTPA comme prévu précédemment?

L’exercice en cours a été assez difficile. Malgré l’amélioration des conditions de marché dans sa dernière partie, les volumes diminueront d’année en année. En ce qui concerne 2021-2022, nous nous concentrerons sur la consolidation des volumes globaux et l’augmentation de la part d’acier fini et à valeur ajoutée dans notre portefeuille. Cela devrait nous aider à faire mieux tant sur le plan physique que financier. En ce qui concerne l’expansion de la capacité, la société a un plan à long terme pour augmenter sa capacité à 50 MTPA, conformément à la politique nationale de l’acier 2017. Bien que nous nous déplacions progressivement dans cette direction, nous nous efforçons également d’atteindre les clients en renforçant initiatives de marketing. Nous avions lancé des structures de marque appelées NEX et des barres TMT de marque appelées SAIL SeQR et celles-ci se sont établies comme les meilleures de leur catégorie sur le marché.

Le charbon à coke, matière première essentielle pour l’industrie sidérurgique, est encore largement absent du portefeuille de SAIL. Avez-vous l’intention d’acquérir une mine à l’étranger?

La plupart de nos besoins en charbon à coke sont satisfaits grâce aux importations. SAIL a une joint-venture nommée International Coal Ventures (ICVL) avec quelques autres PSU, qui vise à acquérir des actifs miniers à l’étranger. ICVL a déjà acquis des mines de charbon et des actifs à Benga et Zambezia au Mozambique avec des réserves de charbon métriques (ROM) de plus de 700 MT. On s’attend à ce que 6 000 tonnes supplémentaires de ressources inexplorées (ROM) soient disponibles à Tete. Alors que les approvisionnements à partir de ces sources ont commencé, les opérations minières sur ces actifs seront progressivement améliorées.

Existe-t-il un projet de partenariat avec un acteur étranger pour produire de l’acier auto-grade dans le pays?

La technologie de fabrication d’acier de qualité automatique est disponible auprès de nombreuses sociétés sidérurgiques et SAIL explore différentes options. Des délégations de blocs d’alimentation en acier indiens dirigés par le ministère de l’acier se sont rendues dans des pays comme le Japon et la Corée du Sud et ont délibéré avec des entreprises sidérurgiques sur l’expansion et la collaboration technologique pour fabriquer de l’acier de haute qualité, y compris des tôles de carrosserie, en Inde.

Comment comptez-vous désendetter votre bilan? Quel est le niveau d’endettement actuel et dans quelle mesure allez-vous le réduire d’ici la fin de 2021-2022?

Nous empruntons selon nos exigences commerciales. Et nous nous déplaçons pour réduire la dette en fonction de la position de l’entreprise et du scénario commercial. Outre l’augmentation des encaissements dus à l’augmentation des ventes d’acier, la société augmente ses flux de trésorerie grâce aux enchères de minerai de fer et d’amendes. Dans le cadre du désendettement, nous avons également adopté une combinaison d’autres mesures, notamment la gestion des débiteurs, la monétisation des actifs inutilisés et la vente de sous-produits. À la fin du troisième trimestre de l’exercice en cours, la dette de SAIL s’élevait à environ 46 610 crores (IND AS), soit une réduction de près de 7 000 crores par rapport à son niveau maximal d’environ 52 000 crores en avril 2020. La société prévoit de le réduire davantage au cours du trimestre en cours et du prochain exercice.

Il semble que les acheteurs ne sont pas intéressés par vos trois aciéries spéciales. Y a-t-il un plan B en place?

Le gouvernement avait auparavant approuvé le désinvestissement stratégique «en principe» des trois aciéries spéciales. Le processus est géré par le Département des investissements et de la gestion des actifs publics (DIPAM). Conformément aux règles de désinvestissement, nous ne sommes pas au courant de ses détails.

