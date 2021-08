in

S’il est un athlète qui a participé à l’émission de téléréalité sportive de Telemundo, Exatlon United States, laissant une marque indélébile sur son public, c’est bien Denisse Novoa. La belle athlète de Veracruz a gagné le cœur de la soi-disant « compétition la plus féroce de la planète » non seulement pour sa beauté physique, ce qui est évident, mais pour ses prouesses athlétiques impeccables, qui l’ont positionnée dès sa première opportunité comme l’une des meilleures. dans l’histoire de l’émission de télévision.

Denisse, originaire de Veracruz, à seulement 24 ans, a passé sa vie entre le sport et le théâtre, une discipline qui qualifie sa passion, ayant déjà participé à différentes productions Telemundo, et c’est que l’art coule dans ses veines comme son frère , Mauricio Novoa, est un acteur de renom dans plusieurs productions de Telemundo, parmi lesquelles « Al Otro Lado del Muro » et « Mariposa de Barrio », la vie de feu « Diva de la banda » Jenni Rivera.

Votre historique avec Exatlon France

C’était dans la troisième saison d’Exatlon États-Unis, lorsque le public a été choqué par la force de Denisse Novoa. Surnommée la Panthère, pour sa précision dans l’exécution de chaque circuit, Novoa s’est rapidement qualifiée pour la grande finale de la compétition mais une blessure l’a ralentie et l’a forcée à partir la dernière semaine, après une intervention chirurgicale et de nombreuses thérapies de rééducation, “La Pantera” est revenu à 100% et était à nouveau le même, prêt pour de nouveaux défis.

Ce défi est revenu face à la cinquième saison d’Exatlon États-Unis, où il est allé avec tous les gagnants, mais après son départ, Denisse Novoa est meilleure que jamais et prête à affronter toutes les nouvelles opportunités que la vie met sur son chemin. .

Nous avons rencontré Denisse Novoa, qu’a-t-elle révélé ?

Grâce à une session en direct sur la communauté Facebook d’Exatlon États-Unis, nous avons rencontré Denisse Novoa pour savoir comment elle va, comment elle va, quelles sont ses plus grandes passions et bien plus encore.

Ce fut une conversation délicieuse où Denisse a montré ses bonnes vibrations et son humilité qui la caractérise, non en vain ses centaines de milliers de fans n’ont fait que lui envoyer les meilleurs voeux et messages d’affection. Ne manquez pas tout ce dont nous parlons ici!

Un discours ouvert. Ici, Denisse Novoa a exprimé se sentir pleine, confiante dans ses capacités, prête à relever de nouveaux défis, et nous a même raconté des détails sur ses expériences chez Exatlon États-Unis. Quel est votre circuit préféré ? Quelle relation entretient-il avec ses coéquipiers des différentes saisons ? Quels sont les meilleurs souvenirs que vous gardez d’Exatlon États-Unis ?

Tout cela et plus encore, la belle mexicaine dans une émission en direct de Porto Rico nous l’a dit, et nous a même révélé quel est son endroit préféré pour la cuisine mexicaine à Miami, et à partir de là, nous invitons Denisse à aller chercher des tacos à son retour. à notre “Sun City”.

Merci pour tout, Pantera !

