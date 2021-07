“Nous avons réussi à jouer un bon basket en défense”

26/07/2021 à 17h30 CEST

L’entraîneur espagnol de basket-ball, l’Italien Sergio Scariolo, a estimé ce lundi, après la victoire de son équipe contre le Japon (77-88) lors de leur première aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, qu’ils ont réussi à “jouer du bon basket” et “avoir une continuité de performance « à partir de bonnes performances défensives

“Nous avons toujours pu de la défense accélérer et jouer un bon basket, trouver une continuité de performance tout au long des 40 minutes, avec la plus grande indépendance possible face au score et aux quintettes que nous avons sur le terrain, pour obtenir le plus rapidement possible une solidité et une linéarité de performance les plus continues tout au long du jeu “, a analysé Scariolo.

L’entraîneur italien a reconnu que lors du duel ils avaient “le pied sur l’accélérateur un peu baissé et un peu relevé”, ce qu’il considérait comme normal et même “attendu”.“dans un premier match d’un championnat, avec” les nerfs, les gens qui tentent d’entrer avec anxiété et des jeunes joueurs qui doivent trouver leur mesure”.

Scariolo, en colère

Scariolo était très en colère contre le temps que les joueurs ont dû attendre depuis la fin du match jusqu’à ce qu’ils puissent entrer dans les vestiaires pour mettre leurs jambes sur la glace pour commencer la récupération et la douche.

“Nous ne pouvons pas avoir un joueur qui attend 35 minutes de la fin du match avant de pouvoir mettre ses jambes sur la glace, c’est extrêmement dangereux. Nous devons changer le protocole, les jambes des joueurs sont fatiguées, ils doivent se doucher immédiatement, ce jeu concerne les joueurs… J’espère que cela changera, car honnêtement c’est non seulement ennuyeux mais extrêmement dangereux pour la santé de nos joueurs “, a-t-il insisté.

