« Nous avons réussi à surmonter un mauvais moment et à montrer que l’équipe se porte bien »

21/12/2021 à 21:55 CET

L’entraîneur de Villarreal, Unai Emery, a indiqué lors d’une conférence de presse après avoir battu Alavés 5-2 que son équipe était capable de surmonter le mauvais moment qui signifiait que son rival avait égalé une avance de deux buts et qu’ils étaient capables de montrer qu’ils étaient dans un bon moment. après avoir enchaîné la troisième victoire consécutive en Liga.

« La vérité est que la ligue est celle qui marque la régularité et les récompenses sortent, la récompense de la ligue est l’important. Les coupes sont une illusion et la ligue est ce que vous exigez au quotidien. Nous avons perdu des points qui nous laissaient dans le doute et maintenant nous allons bien », a-t-il déclaré.

« Nous avons eu des blessures, cela nous a coûté avec l’adaptation de certains joueurs et nous avons récupéré Gérard, qui est un joueur que l’équipe recherche et génère de la confiance. Nous avons battu le Rayo, mais nous n’avons pas joué un bon match. Aujourd’hui, nous étaient meilleurs, c’est vrai qu’on a eu certains moments de passivité qu’on doit résoudre, mais on a su réagir et finir par gagner », a-t-il ajouté.

L’entraîneur s’est réjoui de la prestation de Boluaye Dia, auteur de deux buts dans le match. « Il a un processus d’adaptation, ça s’est accéléré avec l’arrivée du but, il était un peu anxieux, et nous avons travaillé pour qu’il ait cette pause qu’il a eue aujourd’hui. Nous sommes heureux, puisque c’est un garçon très aimé dans le vestiaire pour son humilité et sa prédisposition & rdquor ;.

Interrogé sur le triple changement qu’il a effectué après le tirage d’Alavés et qui a provoqué une réaction soudaine de son équipe, Emery a souligné que « parfois, vous trouvez la bonne chose à faire, nous avions besoin d’une réaction avec son objectif et nous devions accélérer le processus d’équipe. Le message avec Alberto et Pedraza devait déborder et il est sorti. Avec les cinq changements, la demande est plus grande, car il faut bien faire les choses. C’est une nouvelle lecture et une nouveauté pour profiter de & rdquor ;.