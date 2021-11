« Nous avons sauvé la première bataille et dimanche nous devons la sceller »

11/12/2021 à 20:28 CET

.

Le retour de Dani carvajal l’équipe espagnole a eu lieu un an et deux mois plus tard, en tant que titulaire contre la Grèce jeudi à Athènes, pour laisser derrière lui une épreuve de blessures musculaires qui, assure-t-il, lui font profiter davantage du football, et maintenant il se concentre après avoir sauvé « le première bataille « pour sceller la passe à la Coupe du monde contre la Suède dimanche à Séville dans un scénario qu’ils auraient « signé » depuis le début.

« Ça m’a pris pas mal de temps. Je ne suis pas revenu non pas parce que je ne vais pas bien, mais parce que je suis blessé. C’est beaucoup plus compliqué et avoir plusieurs rechutes, c’est comme refaire tout le processus. Mentalement, ça épuise beaucoup, mais c’est déjà plus que surmonté et je profite à nouveau d’un appel avec l’équipe nationale, d’autant plus en raison de son importance, pour l’éventuel billet direct pour la Coupe du monde. Nous avons sauvé la première bataille et dimanche, pour sceller cela », a-t-il estimé dans une conversation avec les médias de la sélection.

Carvajal Il se concentre déjà sur le duel contre la Suède à La Cartuja, dans lequel l’équipe nationale joue la tête du groupe qui donne un accès direct à Qatar 2022. « C’est le scénario idéal : le jouer à domicile contre ton peuple. allez-y et nous espérons que le public nous donnera cette énergie supplémentaire dont nous avons besoin dans les moments de faiblesse. Nous aurions tous signé pour jouer la passe à domicile contre la Suède ».

À son retour en équipe nationale, il a trouvé un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes. « Mes coéquipiers sont l’hôte; avec beaucoup, j’ai mille jeux et anecdotes; avec les nouveaux, super bien. Il y a des garçons assez jeunes que j’essaie de les aider de toutes les manières possibles. »

« Le football de l’équipe nationale est celui que j’aime le plus. Il est très pur. Il n’y a pas de recrues. Vous pouvez difficilement choisir qui représenter et c’est fantastique d’être dans une phase finale. J’ai eu la chance d’être en Russie et c’est la repera. Il Le monde s’arrête pour voir la Coupe du monde et un championnat d’Europe, donc nous devons essayer de gagner dimanche et j’espère que nous pourrons être dans la prochaine Coupe du monde « , a-t-il déclaré.