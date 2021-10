« Nous avons sauvé un point, nous l’avons eu très en montée »

28/10/2021 à 23:43 CEST

L’entraîneur du Barça, Carlos Ortega, a valorisé le match nul de son équipe sur le court de Porto (33-33), dans un match qu’il a qualifié de « très compliqué » alors il a estimé que l’équipe espagnole avait « gardé un point car c’était très difficile en deuxième mi-temps ». .

Les Catalans ont perdu la tête du groupe B et l’entraîneur a critiqué le jeu de son équipe. « Nous avons eu une sortie horrible dans cette seconde moitié, mais il ne fait aucun doute que les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions car en première mi-temps, nous avons été très mauvais, jouant contre des joueurs très forts et nous ne sommes pas passés au «un contre un» ».

« Ils ont marqué des buts que nous n’avons pas pu défendre, nous avons eu des erreurs de passe inappropriées de la part de certains joueurs. Même ainsi, l’équipe, peut-être avec les moins habituelles comme Frade, Janc et Lángaro, ou avec la contribution de Leo Maciel dans le but, nous avons fait avancer le jeu « , a-t-il fait remarquer.

« Je pense que si dans les cinq dernières secondes si nous avions marqué le but, cela aurait été trop généreux pour nous, étant donné les mérites que Porto a fait. C’est un point important, mais je pense que nous devons tous (l’équipe) en parler aujourd’hui. »

Langaro valorise la cravate

De son côté, Haniel Langaro a assuré qu’« il est difficile d’être heureux car au final je pense qu’on a assez mal joué, mais on est ressorti avec un goût pas si mauvais dans la bouche car après avoir fait sept points sur une piste comme Porto qui est très difficile, obtenir un point c’est de l’or. C’est un point qui vaut beaucoup. On a vu que c’est une compétition très difficile, comme on l’a vu aujourd’hui avec Veszprem qui a perdu (contre le Dynamo Bucarest) donc c’est un point qui vaut beaucoup ».

1010560

srb / apa