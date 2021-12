« Nous avons signé Renato Sanches à l’avance »

20/12/2021 à 20h29 CET

Artur Lopez

Après trois années de peu de lumières et de nombreuses ombres, la carrière de Renato Sanches Il a encore rebondi en 2019 dans les rangs lillois. Malgré l’avenir prometteur qu’il chérissait en 2016 en jouant pour Benfica, le Portugais a calé une fois qu’il a rejoint le Bayern Munich. Les Bavarois ont misé lourdement sur l’un des joyaux du moment, et ils l’ont emmené à l’Allianz Arena après avoir déboursé 35 millions d’euros. Et les Allemands ne se caractérisent pas par de grosses dépenses.

L’opération, au fil des années, a tourné au fiasco. Après une saison d’adaptation hésitante au Bayern, au cours de laquelle il n’a accumulé que 903 minutes avec Carlo Ancelotti sur le banc, les Allemands ont décidé que Sanches devrait être prêté à Swansea. En Angleterre, il a de nouveau semé le doute. Après avoir remporté le Golden Boy Award 2016, il a mené à un projet vedette visant à s’écraser.

Le Bayern s’est précipité avec la signature de Renato. Pour cette raison, l’ancien directeur général du club allemand, Karl Heinz Rummenigge, Il a reconnu son erreur dans des déclarations au journal Bild : « À 18 ans, il était devenu un footballeur totalement exalté en Europe. Nous avons payé 35 millions d’euros, ce qui était beaucoup d’argent à l’époque. Il a joué une grande Eurocup et a été choisi Golden Boy. Mais nous avons signé Renato Sanches un an ou deux à l’avance. »

Le Portugais avait l’air très bien, tout indiquait qu’il ferait un trou dans un grand club après avoir brillé dans l’Eurocup remportée par le Portugal. Mais il a fallu plus de temps pour éclore qu’ils ne le pensaient à l’origine. Dans les grands clubs, la patience est plutôt petite. De retour en Allemagne, lors de la saison 2018/19, Renato a déjà montré qu’il avait mûri et amélioré ses performances avec deux buts et deux passes décisives en 24 matchs. Mais pour les Bavarois c’était trop tard, et ils préféraient récupérer une partie de l’investissement, avec une vente à Lille pour 20 millions, finalement satisfaisante pour le club, et pour le joueur.