“Nous avons signé Sampaoli pour revenir à la pure sensation marseillaise”

13/04/2021 à 20:42 CEST

Daniel Guillen

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a justifié l’embauche de Jorge Sampaoli en tant qu’entraîneur pour réconcilier les fans avec le club dans une interview pour El País: “Il est essentiel que tout spectateur qui se rend sur le terrain sente une identification. La décision passe par deux points: l’un plus sentimental et l’autre pour la proposition de football”.

L’Espagnol, qui a repris les rênes du club marseillais fin février, estime que l’Argentin est la clé pour retrouver l’identité: «Sampaoli s’inscrit parfaitement dans la mentalité de la ville et du club, récupérant des valeurs historiques. Haute pression, pression agressive après la perte et essayer de garder la possession du ballon pour être une équipe qui peut défendre dans un bloc haut dans la plupart des actions. ” “Marseille est une ville très passionnée et vous avez besoin d’une idée de jeu tout aussi passionnée”, il a condamné.

Dans cette optique, le projet va bien au-delà du sport: «D’une part, créer une culture du travail. Le projet que nous essayons de réaliser essaie d’être un retour à l’amateurisme, à l’essence de la passion du football, à l’essence du plaisir de jouer, et de penser que vous faites du football pour vos fans et que vous pouvez provoquer des émotions chez les gens ».

Football français, bas bas

Interrogé sur le faible impact de la Ligue 1 sur les supporters européens, Pablo Longoria a été clair: «Le football français vit une recherche de sens. Nous sommes à un point où nous cherchons notre identité de championnat: s’il faut continuer à être un championnat exportateur de talents dans lequel les joueurs quittent la Ligue 1 à 18, 19, 20 ans. et donc il est difficile d’augmenter le niveau, ou d’être un championnat qui parvient à s’imposer dans le top cinq européen avec plus de sérieux ».

La ligue française se caractérise par un type de football et des styles de jeux clairs, ce que les Espagnols considèrent comme un inconvénient par rapport aux autres tournois: “Je comprends que le championnat de France est compliqué par le grand nombre de transitions et la grande puissance physique des joueurs. Quand on joue beaucoup de matchs on est submergé par le rythme et il faut trouver cet équilibre en ajoutant une pause”.

Admiration européenne de la carrière de France

Malgré la faible couverture médiatique du tournoi national, La France est l’un des marchés les plus accessibles pour les clubs en raison de son rapport qualité-prix: «Tous les clubs vont signer la France car c’est le pays exportateur par excellence en Europe en raison de ce mélange de cultures. Il n’y a pas de modèle français du jeu, mais individuellement c’est celui qui exporte le plus de joueurs car le joueur français continue de jouer dans la rue, notamment dans de nombreux quartiers de Paris, Marseille et Lyon.“.

À la recherche du billet pour l’Europe

Les marselles affrontent la dernière ligne droite de la saison avec le grand objectif d’obtenir un billet pour l’Europe. Dans l’une des campagnes les plus convulsives de l’histoire récente, qui est venu enchaîner jusqu’à 15 parties sans gagnerL’Olympique est actuellement sixième avec 49 points. Ceux de Sampaoli Ils recherchent la cinquième place, en possession de Lens, avec 52 points et ainsi pouvoir démarrer la saison 2021/22 dans une perspective plus globale. Le programme de l’Olympique est le suivant: Lorient, Strasbourg et Angers à domicile et Stade Reims, Saint-Etienne et Metz à l’extérieur.