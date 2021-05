Nous avons sous-performé en équipe tout le week-end

Lewis Hamilton a admis que lui et ses collègues Mercedes avaient sous-performé tout au long du week-end du Grand Prix de Monaco, où il a terminé en P7.

Le septuple champion du monde était en retard lors des qualifications, juste assez rapide pour commencer la course septième sur la grille, avant que l’équipe ne mène une stratégie sous-optimale qui lui a fait perdre du terrain à la fois contre Sergio Perez et Sebastian Vettel.

Pendant ce temps, Valtteri Bottas a été contraint d’abandonner suite à un arrêt au stand lent où l’équipage n’a pas pu retirer son pneu avant droit. Le Finlandais courait en deuxième position.

S’exprimant après la course, Hamilton a déclaré qu’il y aurait des discussions «en arrière-plan» sur ce qui a mal tourné dans le but de corriger les choses.

«Nous ferons toutes nos discussions en arrière-plan et nous travaillerons ensemble et essaierons de sortir de cette situation plus forts», a-t-il déclaré. «Nous avons sous-performé en tant qu’équipe tout le week-end dès le départ, alors nous allons simplement nous concentrer sur la prochaine course.

«Félicitations à Max et à son équipe, ils ont fait un excellent travail.»

La victoire de Max Verstappen a donné au Néerlandais la tête du championnat des pilotes, une position que Hamilton ne se sent pas trop confiant de pouvoir retrouver lors de la prochaine course à Bakou, le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

«C’est une autre piste Red Bull, donc ce sera difficile de les battre là-bas», a-t-il ajouté.

«Mais nous ferons de notre mieux. Je ne peux pas voir que ce soit très différent, sauf pour les longues lignes droites où Ferrari est généralement un peu en retrait.