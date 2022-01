« Nous avons suivi le rythme de certains favoris sans aller trop loin »

02/01/2022 à 18:18 CET

L’ancien champion du monde de Superbikes Carlos Checa (MD Rallye Sport) a disputé sa première grande spéciale sur le Dakar ce dimanche, mais malgré son inexpérience il a terminé meilleur Espagnol de la catégorie auto (24e), il était donc satisfait et excité d’avoir pu tenir le rythme de quelques-uns des favoris « sans aller trop loin & rdquor ;.

« Nous nous sommes perdus plusieurs fois ; Le second était particulièrement difficile à trouver un des points de contrôle, mais nous avons fini par résoudre la situation. Parfois, j’ai roulé avec certains des favoris de la course qui ont été perdus et J’ai vu qu’on pouvait suivre sans aller trop loin & rdquor;a déclaré l’ancien pilote du Championnat du monde de moto et champion du monde de Superbike 2011.

« Aujourd’hui, j’ai déjà pu ressentir la dureté de cette première édition du Dakar et le bilan de la journée est satisfaisant. Quant au résultat final de la journée, s’être qualifié vingt-troisième en remontant tout au long de la journée est déjà plus que satisfaisant. Je pense que nous avons eu un bon rythme tout au long de la spéciale et nous avons essayé de trouver un équilibre entre garder la voiture et la mécanique d’un côté et ne rien économiser de l’autre. Je suis convaincu que nous avons réussi & rdquor;, a-t-il conclu.

Carlos Checa est 23e au général, à 1 heure 10 minutes et 36 secondes du leader, le Qatari Nasser Al-Atiyah (Toyota).