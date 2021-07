Nous avons tellement de choses à célébrer ce 4 juillet

J’espère que vous profitez bien de votre week-end de vacances. Je suis actuellement à l’étranger et je passe du temps au Nicaragua, mais je célèbre la fête du 4 juillet autant que quiconque.

Nous avons beaucoup à célébrer et à être reconnaissants.

D’une part, le marché boursier est en pleine forme. Pour le premier semestre de l’année, le S&P 500 gagné 14,4% avec le Nasdaq et le Moyenne industrielle Dow Jones les deux en hausse de plus de 12%. C’est mieux qu’une année complète en moyenne.

Les choses peuvent toujours changer en seconde période, mais c’est une autre raison de célébrer. Je continue d’aimer le marché en ce moment – il semble de plus en plus haussier de jour en jour – et en particulier les thèmes d’hypercroissance et les actions dont nous parlons tant ici à MoneyWire.

Si vous écoutez les têtes parlantes à la télévision, vous pensez probablement que la hausse de l’inflation va ruiner l’économie et le marché. Mais ne le croyez pas.

Nous pourrons approfondir à un autre moment, mais gardez ces deux choses à l’esprit pendant que vous profitez du week-end…

Les périodes d’inflation coïncident généralement avec une économie forte.

Historiquement, les actions se comportent bien en période d’inflation normale.

Cela n’a pas l’air aussi effrayant, n’est-ce pas ? Tout le contraire.

C’est particulièrement vrai pour les tendances d’hypercroissance, qui continueront d’aller de l’avant avec ou sans inflation.

Au-delà de toutes les opportunités passionnantes de gagner de l’argent qui nous attendent, nous célébrons notre grand pays et les libertés sur lesquelles il a été fondé.

Je crois également à l’esprit, au courage et à l’innovation qu’il a fallu pour déclarer l’indépendance et commencer une nouvelle nation avec des chances écrasantes en faveur de l’échec.

Les temps ont changé. Les problèmes que nous devons résoudre aujourd’hui sont différents de ceux rencontrés par nos pères fondateurs il y a 245 ans.

Mais l’Amérique n’a pas échoué à l’époque, et je ne m’y attends pas maintenant.

Je crois que le même courage et l’esprit d’initiative qui nous ont permis de traverser les guerres, les attaques terroristes, les pandémies, les dépressions et à peu près tout ce qui est imaginable existe encore aujourd’hui.

C’est l’une des principales raisons pour lesquelles des vaccins historiquement efficaces ont été développés en moins d’un an pour lutter contre une pandémie unique en un siècle.

C’est pourquoi tant de nos thèmes d’hypercroissance ont commencé et continuent d’aller de l’avant aujourd’hui.

Et c’est pourquoi je crois en la promesse d’un avenir meilleur.

À l’heure actuelle, alors que nous reconstruisons à partir des fermetures pandémiques, les entreprises repartent de zéro ou se préparent à nouveau. Le prochain Benjamin Franklin, Thomas Edison, Henry Ford, Jonas Salk, Steve Jobs ou Jeff Bezos a une idée qui pourrait changer notre pays et notre monde.

Alors ce 4 juillet, alors que nous profitons des soldes, des vacances ou du barbecue entre amis, n’oublions pas de célébrer l’Amérique.

Nous célébrons l’indépendance. Nous célébrons le courage, la détermination et l’ingéniosité qui ont construit et continuent de construire le plus grand pays du monde.

Le fait que nous puissions y investir et en tirer de l’argent le rend d’autant plus spécial.

Profitez du reste du week-end. La bourse est fermée le lundi pour les vacances, tout comme nos bureaux InvestorPlace. Nous y reviendrons mardi.

J’espère que vous passez de bonnes vacances en toute sécurité pour célébrer l’anniversaire de l’Amérique.

