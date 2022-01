Nous avons testé l’Android TV Box de Nokia (oui, ESA Nokia) et ce sont les raisons pour lesquelles nous recommandons votre achat | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nokia a un nouveau produit, et ce n’est pas un mobile mais une Android TV Box qui est parfaite si votre téléviseur commence à fonctionner trop lentement.

Il existe une marque pérenne comme peu d’autres qui est encore en vie, malgré le fait qu’elle a déjà perdu ce qui était son principal créneau commercial. C’est Nokia, qui ne cesse de se réinventer et qui est déjà passé entre les mains de plusieurs groupes d’entreprises, mais qui ne jette pas l’éponge.

La Nokia Streaming Box 8000 est sa dernière création, et nous avons pu la tester en profondeur, nous savons donc de quoi elle est capable (et de quoi elle n’est pas). La vérité est qu’il a plus de lumière que d’ombre et qu’il s’agit d’une bonne option si vous avez un vieux téléviseur à la maison. Son prix est d’environ 80 euros.

Lecteur multimédia 4K avec Android TV et accès à des milliers d’applications sur Google Play, Chromecast et assistant Google intégré.

En règle générale, même les téléviseurs intelligents finissent par fonctionner plus lentement qu’ils ne le devraient ou à court de stockage. Une Android TB Box est une option plus abordable que l’achat d’un nouveau téléviseur, et ils intègrent également généralement un Chromecast parmi leurs fonctions.

Ensuite, nous vous disons pourquoi la Nokia Streaming Box 8000 vaut la peine d’être achetée.

Résolution 4K avec HDR 10+ – qualité d’image de premier ordre

Si votre téléviseur est en 4K, acheter un nouveau Chromecast est une bonne option, même s’il ne faut pas miser sur l’ancien, qui n’atteint que le Full HD.

Vous devez acheter oui ou oui un appareil pour diffuser en 4K et pouvoir être en HDR 10+, et celui-ci de Nokia propose les deux.

Pour les 80 euros qu’il coûte, c’est un digne concurrent du Chromecast avec Google TV, sauf que dans son cas il n’a pas Google TV, mais Android.

Contrôle avec la lumière : vous verrez mieux les boutons et il est aussi plus difficile de se perdre sur le canapé

La Nokia Streming Box 8000 est une petite TV Box qui permet de récupérer la connectivité perdue dans les téléviseurs obsolètes puisqu’elle intègre Android TV 10 et Chromecast.

Il est courant de perdre le contrôle entre les coussins du canapé ou entre les draps, même si avec cet appareil Nokia, ce sera un peu plus compliqué.

Il est doté de boutons rétroéclairés, qui vous aident toujours à le localiser, tout en facilitant le marquage des boutons dans l’obscurité.

La mauvaise nouvelle est que sa conception est très vintage, pour le moins, et rappelle une télécommande d’il y a des décennies.

Assez de puissance pour dépasser la lenteur de votre téléviseur

Comme il dispose d’Android, vous pouvez installer des applications directement depuis Google Play. y compris les jeux, et c’est un plus très important puisque vous pouvez également lier une manette sans fil à cette Android TV Box.

Cependant, l’utilité principale est que grâce à sa puissance, il vous permettra de profiter à nouveau de votre télévision sans ralentir, ce qui affecte particulièrement les modèles qui ont plusieurs années.

Avec Google Assistant pour mettre des séries sans avoir à lever le petit doigt

Comme avec le Fire TV Stick ou les Chromecasts de nouvelle génération, la Nokia Streaming Box 8000 dispose d’un assistant virtuel intégré.

Il s’agit bien sûr de Google Assistant, qui vous aidera à localiser rapidement des applications, contenus et séries de toutes sortes, uniquement avec des commandes vocales et sans avoir à bouger un doigt au-delà d’appuyer sur le bouton Assistant de la télécommande. .

Conception très sobre

Comme vous pouvez le voir sur l’image qui illustre cet article, le design de la Nokia Streaming Box 8000 est tout sauf frappant, et cela ne doit pas être une mauvaise chose.

Il est carré, avec des angles vifs et une taille assez compacte, il ne prend donc pas de place et ne se heurte à aucun type de décoration.

