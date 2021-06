Nous avons testé le cabinet LG Vapor Cleaner Styler : utile pour certains types d’utilisateurs | Vie

Nous savons déjà que la technologie est là pour nous faciliter la vie. Ou du moins LG Electronics le croit chaque fois qu’il présente l’un de ses appareils. C’est précisément le maximum qu’ils ont voulu atteindre avec cette armoire LG Vapor Cleaner Styler.

De LG, ils l’ont défini comme “le pressing à la maison” S’il faut préciser qu’il ne lave pas le vêtement, c’est-à-dire qu’il n’enlève pas les taches ni le repassage qu’il effectue, on peut le comparer à celui d’un pressing.

Mais cet appareil en forme d’armoire a son point. Si vous faites partie de ceux qui n’aiment pas passer beaucoup de temps à faire le ménage et que vous êtes toujours à la recherche d’un appareil qui vous remplace pour le faire, que ce soit un robot aspirateur, un haut-parleur intelligent auquel vous demandez d’allumer les lumières ou même un réfrigérateur qui vous avertit lorsque vous manquez de lait et l’ajoute à votre liste de courses.

Cette garde-robe peut donc être une bonne solution pour le séchage des vêtements, désinfection de couettes, couvertures, vêtements et même les Élimination à 99,9 % des virus, bactéries et allergènes des vêtements.

LG VAPOR CLEANER STYLERDimensions44,5 x 185 x 58,5 cmPoids78 KgProgrammes Séchage délicat, Rafraîchissement, Assainissement et Soins particuliersManipulationÉcran tactile et application ThinQConnectivitéWiFiPrix 1 799 € (Finition miroir) / 1 599 € (Finition blanche)

Contenu du test LG Vapor Cleaner Styler par sections :

Grand à l’extérieur, étroit à l’intérieur

Il est vrai qu’une armoire ayant l’apparence d’un réfrigérateur et avec les dimensions du LG Vapor Cleaner Styler n’est conçue pour aucune pièce de la maison. Au moins certains des appartements qui sont populaires aujourd’hui.

Il a une 1,85 mètre de haut, 44,5 centimètres de large et 58,5 centimètres de profondeur, son emplacement doit donc être bien pensé car, aussi, comme tout autre appareil, lorsqu’il fonctionne, il émet du bruit, même si dans ce cas, je dois dire que cela ne ressemble ni à un réfrigérateur ni à une machine à laver.

Aussi, lorsque l’armoire est en fonctionnement déshumidifie également la pièce dans lequel il est installé. Dans mon cas, ce que je peux vous assurer, c’est que la pièce avait une odeur très agréable, à cause de la ” lingettes parfumées “ qui est inclus dans le kit du placard que vous placez dans la zone des filtres pour lui donner cette odeur d’adoucissant déjà propre.

Malgré l’encombrement du LG Vapor Cleaner Styler, son installation est super simple. Vous branchez simplement son cordon dans une prise de courant et le tour est joué. Ensuite, en remplissant l’un des deux réservoirs que comprend l’appareil, vous n’aurez plus qu’à choisir le programme et mettre les vêtements appropriés.

Je dois souligner que n’a pas besoin de raccordement à l’eau car il dispose de deux réservoirs pour les liquides dans la partie inférieure de l’armoire. L’un doit être rempli d’eau et l’autre vidé au toucher, puisque c’est lui qui draine les restes de la condensation produite par la vapeur.

La porte effet miroir est le modèle haut de gamme. C’est vrai que c’est plus premium dans le design mais aussi que les empreintes digitales sont constamment marquées lors de la manipulation de l’écran tactilel. Mais il n’en est pas moins vrai que la mise en route et le choix entre les programmes que comprend l’appareil sont extrêmement simples à utiliser.

Et voici la bonne nouvelle, vous pouvez démarrer l’appareil, soit via le Ecran tactile de votre porte ou du Application LG ThinQ où vous deviez connecter, via WiFi, votre Styler. A partir de cette application, vous pouvez gérer le placard à distance et même, et bien plus intéressant, télécharger de nouveaux programmes plus spécifiques pour l’entretien des vêtements.

Vous pouvez également surveiller la consommation d’énergie ou détecter d’éventuels défauts avec Smart Diagnosis, le service que LG Electronics met à votre disposition pour contacter le service technique en cas de panne.

Concernant la capacité de l’armoire et l’emplacement des vêtements, disons que vous disposez de 3 cintres pour accrocher robes, vestes, chemises… Et dans la porte, vous avez un compartiment pour les pantalons. J’ai réussi à mettre jusqu’à 2 pantalons.

Que puis-je faire exactement dans le placard ?

La chose la plus importante à noter est que ne nettoie pas les vêtements. Il n’enlève pas les taches comme le fait un nettoyeur à sec, mais ce n’est pas son but. Le LG Vapor Cleaner Styler utilise de la vapeur d’eau pour rafraîchir le vêtement, en fait c’est le “Boisson non-alcoolisée“Le cycle le plus basique. Il utilise de la vapeur pour que le vêtement n’ait pas à être lavé.

Il permet également d’éliminer les germes des vêtements (cycle Désinfection) ou enlever la majeure partie de l’humidité des vêtements (avec le Séchage spécial). Et c’est dans cette section que je dois dire que LG Vapor Cleaner Styler m’a attrapé au meilleur moment pour mettre ses performances à l’épreuve. Période de changement de garde-robe, de l’hiver à l’été.

Si vous vous demandez ce que cela signifie, je veux dire que rien de plus et rien de moins m’a permis de ne pas avoir à laver tous les vêtements d’été (robes, jupes, chemisiers et pantalons en tissu) pour enlever l’odeur de fermé et cela a fait c’est ainsi que de repasser la plupart des vêtements.

La finition offerte par le cycle Refresh élimine non seulement les odeurs mais élimine également les plis grâce au mouvement des cintres qui secoue les vêtements. Il est vrai aussi que je ne suis pas très exigeante pour le repassage de certains vêtements, même si dans d’autres j’ai dû tirer le fer toute ma vie.

L’intensité de l’un des cycles (Rafraîchissement, soins spéciaux, assainissement et séchage délicat) que vous pouvez choisir est de trois types : Normal, Doux et Intense. La différence? La durée du cycle. Vous pouvez avoir le vêtement à partir de 4 heures, dans le programme Séchage délicat, jusqu’à 20 minutes, qui est le cycle le plus rapide.

La possibilité de enlever les odeurs des vêtements Ce n’est pas quelque chose de banal. Combien d’entre nous ont dû endurer le tabac au bureau ou dans un restaurant ou une discothèque. Ces temps sont révolus, c’est clair, mais qui ne continue pas à avoir la malchance de sortir d’un bar ou d’un restaurant à l’odeur de “fritanga”. Ou qui n’a pas une veste qui après de nombreux dons devrait passer au pressing pour éliminer l’odeur de sueur… Et bien, tout cela est ce que LG Vapor Cleaner Styler réalise avec votre garde-robe.

Mon expérience de port : utile pour certains types d’utilisateurs et de vêtements

j’ai essayé de rafraîchir les vestes, manteaux et costumes pour hommes, et même e désinfecté la couette avant de le ranger pour la prochaine saison hivernale. Et ma fille a voulu y mettre ses peluches pour participer aux tests de garde-robe.

Voilà le résultat, j’aurais aimé que ce soit plus pour me débarrasser des peluches que des germes que j’aurais pu avoir. Mais c’est une autre histoire… Bref, pour entretenir ce type de vêtement que l’on utilise sur de longues durées, le LG Vapor Cleaner Styler est très intéressant.

Les vestes sans trace d’odeurEn plus, avec l’odeur de jasmin des lingettes incluses dans le kit. Je pourrais donc dire que je m’épargne le nettoyage à sec l’automne prochain. Mais toujours en tenant compte du fait qu’ils n’ont pas de taches, car le LG Vapor Cleaner Styler ne les enlève pas, comme je l’ai déjà dit.

Quant aux robes et jupes, j’ai aussi été surprise que leur finition « repassée » m’ait permis d’économiser le fer dans la plupart des cas. Là où cela ne m’a pas donné cette possibilité, c’est avec le pantalon que je venais de laver en machine et à cause de leur tissu, le LG Vapor Cleaner Styler n’a pas pu obtenir un repassage parfait. Mais cela m’a aidé à utiliser le fer deux fois moins longtemps que si je les avais repassés tout juste sortis de la machine à laver.

Si ce que vous voulez c’est mettre une robe délicate, un vêtement de sport ou un vêtement en laine ou en cuir, alors l’idéal c’est le programme Soin particulier, qui refroidit à basse température. Vous pouvez toujours aller sur l’écran tactile pour choisir l’intensité et le tissu et si vous voulez plus d’options, le L’application LG ThinQ vous permet de télécharger d’autres programmes spécifiques.

Mais probablement le Cycle de séchage être celui qui m’intéressait le plus. J’ai placé le pull en laine de la fille et la veste d’uniforme respectivement sur le plateau et sur le cintre. et le résultat a été optimal.

Après 90 minutes de “secouer” la veste et de la sécher sans la soumettre à l’intensité d’un sèche-linge conventionnel où à certaines occasions, en plus de froisser le vêtement, il peut même le rétrécir quelque peu ou l’alourdir s’il s’agit de laine, en la garde-robe de LG sont tous les deux sortis parfaits.

Le seul mais dans cette section est qu’après avoir lavé une couette dans la machine à laver et l’avoir mise dans le LG Vapor Cleaner Styler pour la sécher, ma garde-robe est devenue trop petite et au final le résultat n’a pas été aussi parfait qu’avec d’autres vêtements . Il a été humide dans de nombreux domaines.

Et est-ce la capacité du placard est assez juste, seulement deux cintres originaux de la marque, auxquels vous pouvez ajouter un des vôtres (oui, faites-le en plastique, pas en bois) une étagère pour laisser les vêtements pliés, mais si vous faites beaucoup de pile le résultat n’est pas si optimal et la porte du placard, qui permet d’accrocher des pantalons. Ici, à la porte, si vous arrivez à bien les placer, le repassage est bon s’ils sont déjà à moitié repassés…

Finalement, sèche mieux que le fer Mais dans les deux cas, tout dépend aussi des vêtements que vous voulez et de ce que vous attendez de la finition.

Alors est-ce que je l’achète ?

Après avoir utilisé l’armoire pendant quelques semaines et l’avoir installée dans ma chambre, je peux dire que ce n’est pas un appareil pour tous les publics.

Il ne convient pas à toutes les pièces compte tenu de son design et de sa taille, mais ce n’est pas non plus pour son prix : 1799 euros, avec finition miroir. Le modèle le moins cher, en finition le blanc coûte 1 599 euros. Des prix qui l’éloignent de nombreuses poches ce qui en fait un « électroménager » haut de gamme.

Cela pourrait être un produit idéal pour les habitués du pressing Et vous voulez avoir une option pas si professionnelle mais très utile à la maison pour préparer vos costumes et chemises, ou si le séchage du linge est un problème courant en raison du manque d’espace dans la maison ou de l’absence de corde à linge.

Il est également vrai que le LG Vapor Cleaner Styler n’atteint pas le repassage parfait auquel vous pouvez vous attendre et n’élimine pas les taches sur les vêtements, oui, offre une solution rapide et pratique pour les personnes recherchant un soin spécifique pour leurs vêtements.

Aujourd’hui, le LG Vapor Cleaner Styler pourrait être considéré comme un produit de niche, mais qui sait si dans quelques années nous aurons tous un placard de nettoyage à sec à la maison. Encore un autre appareil intelligent qui facilitera nos tâches ménagères.