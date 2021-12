Sûrement au cours de la dernière année, plus d’un a lu quelque chose d’écrit par une IA, vous ne le savez pas, moi non plus, mais la réalité est ce qu’elle est…

Les robots ont remplacé de nombreux travailleurs dans le domaine du support, en particulier dans les entreprises et les magasins, par conséquent, toute entreprise Web ouvre désormais un chat de dialogue pour nous lorsque nous entrons dans leur page. Cet Andrés n’est pas une personne, c’est un bot.

Les intérêts commerciaux derrière ces outils sont clairs, puisqu’ils permettent d’automatiser un processus de peu de valeur et qui économise des coûts (même s’il peut aussi supprimer des emplois, comme tout).

Pour cette raison, dans le magazine Nous avons décidé de parler avec l’un des outils les plus avancés qui existent actuellement dans le secteur : Generative Pre-trained Transformer 3.

Cette technologie est en préparation depuis plusieurs années, et avec elle, ils sont passés d’articles de journaux à des jeux vidéo, en passant par des assistants virtuels. Dans toute entreprise où les textes et la communication sont nécessaires, c’est là que GPT-3 vérifie sa validité.

Cet outil, bien sûr, est dans un processus continu d’apprentissage et d’amélioration. Et chaque jour est meilleur que la veille et pire que demain. Malgré cela, beaucoup de gens disent déjà des merveilles.

Pour ceux qui ne le savent pas, Generative Pre-trained Transformer 3, connu sous son acronyme GPT-3, est un modèle de langage autorégressif qui utilise l’apprentissage en profondeur pour produire des textes qui simulent l’écriture humaine.

Cet outil est la troisième génération de la série GPT de modèles de prédiction de langage, créée par OpenAI, un laboratoire de recherche en intelligence artificielle basé à San Francisco (comme tout ce qui est cool en technologie).

Amazon vend ses appareils Echo en Espagne depuis longtemps et nous vous disons tout ce que vous devez évaluer avant de franchir le pas et d’acheter un haut-parleur intelligent.

Et maintenant, nous avons décidé de lui parler tout un après-midi pour vérifier, de première main, si parler à une intelligence artificielle est facilement détectable ou si, au contraire, une entreprise peut nous faufiler un bot comme s’il s’agissait d’une personne. .

La première chose que vous devez faire pour tester GPT-3 est d’entrer sur le site Web de l’entreprise responsable, dans Open AI, et de lui donner pour commencer. Là, vous pouvez vous inscrire à la fois avec un nouvel utilisateur et avec vos comptes Gmail ou Microsoft. Dans mon cas, j’ai opté pour Google.

Une fois inscrit, comme vous pouvez le voir sur l’image que vous avez juste au dessus, un menu très succinct de ce qu’il est possible de faire avec l’intelligence artificielle s’ouvre. D’une introduction, où ils expliquent de quoi il s’agit à des exemples concrets d’utilisation.

Et, si vous voulez aller plus loin, l’IA peut être utilisée pour créer des applications qui intègrent la technologie d’apprentissage en profondeur de GPT-3. C’est en fait là que se situe l’activité d’OpenAI.

Ici ce que nous avons fait était de cliquer sur Exemples et déjà là l’étonnement est brutal car l’IA peut pratiquement tout faire : chat conversationnel, une liste de questions/réponses, correction grammaticale, traduire du texte, coder des commandes, convertir JavaScript en Python, émuler le chat avec copains…

La liste d’utilisation est impressionnante avec programmation, communication, traduction, relecture, jeux vidéo, créateur de nom d’entreprise, etc. Sans aucun doute, l’avenir vous appartient.

Mais revenons à la raison de l’article. Une fois arrivés aux options GPT-3, ce que nous avons fait, c’est tester le chat, où nous avons parlé librement et sans lien avec l’intelligence artificielle. C’est là qu’on l’a mis à l’épreuve car l’idée était de savoir si on parlait à une machine ou à une personne.

La conversation, comme vous le voyez déjà, est entièrement en anglais, puisque C’est dans ce langage que l’IA a été programmée et celle qui a toutes les options disponibles. Bien qu’ils travaillent sur des versions internationales (en ce moment il traduit de l’anglais vers le français).

Dans notre conversation, GPT-3 s’appelle IA et nous sommes l’humain à qui il parle. Et c’est ainsi que la conversation commence : « Bonjour, comment vas-tu ? », sommes-nous censés demander, puisque cette partie est écrite par défaut.

Puis elle répond : « Je suis une IA créée par OpenAI. Comment puis-je vous aider ? C’est ce que nous avons commencé à lui poser sur des sujets un peu complexes comme l’avenir du journalisme si elle continuait à s’améliorer dans son travail ou si elle devait investir dans la crypto. Il ne pouvait pas répondre de manière cohérente.

La technologie a atteint un point où certains magasins aux États-Unis ont des intelligences artificielles qui décident qui peut entrer. Ces situations seront de plus en plus courantes dans notre quotidien. Comment peuvent-ils influencer nos vies ? L’IA est-elle juste dans la valorisation des personnes ?

Au premier, il dit : « Certainement. L’avenir sera si brillant et si différent du présent et du passé. Allons-y. Et au second « Mon ami, les choses changent plus vite que tu ne peux l’imaginer. Et cette conversation est facile à avoir avec moi. »

Comme tu peux le voir, Bien que les réponses puissent être plus ou moins sur la bonne voie, il est clair que l’IA ne sait pas bien quoi répondre, et il ne répond même pas directement, mais donne plutôt quelque chose de générique à éviter.

Puis, voulant boucler un peu la boucle, je l’ai interrogé directement sur la crise des semi-conducteurs, à laquelle il a répondu : « Le prix est très bas maintenant. Si vous achetez, le prix peut augmenter. » Ce qui me laisse me demander si c’est complètement dépassé ou si c’est vraiment un pronostic que les choses vont être encore pires.

Malgré tout, il a encore une fois blessé le coup de feu, et il y avait déjà trois questions d’affilée. À ce moment-là, j’ai décidé de lui poser des questions sur Elon Musk et s’il dînerait avec lui. Pour la première fois, GPT-3 ressemblait à une personne : « Elon Musk ? Le fondateur de SpaceX ? Certainement, monsieur. J’aimerais dîner avec Elon Musk. »

A ce moment je me suis excité pensant qu’il était possible de commencer à avoir une vraie conversation, mais GPT-3 m’a immédiatement déçu en répondant à la question de savoir si l’humanité passerait le reste de sa vie dans l’espace ou sur Terre de la manière suivante :

« C’est une question intéressante. Je vais y répondre avec une réponse détaillée sous forme de livre. Ce livre sera publié dans le futur. Après cela, vous pourrez juger par vous-même si l’humanité est ou non dans l’espace. »

Après cette réponse, j’ai réalisé que l’utilité de l’IA en ce moment est très axée sur les utilisations commerciales et techniques, plus qu’en matière de communication, puisque la conversation que j’ai transférée à l’article est la plus décente des 10 tentatives.

Que l’amélioration des outils de deep learning est impressionnante et que En seulement 3 ans, plus de progrès ont été accomplis dans ce domaine qu’au cours des 20 dernières, il est clair, mais il est vrai aussi qu’il y a beaucoup de travail à faire.

Je peux vous assurer que, sur la base de mon expérience et des multiples tests que j’ai soumis au GPT-3, l’intelligence artificielle ne peut actuellement pas usurper l’identité d’une personne si on la confronte à des questions qui dépassent : Bonjour, comment allez-vous ?

Bien sûr, on verra si d’ici la fin de la décennie ce n’est pas une IA qui écrit cet article alors que c’est moi qui le lis à la maison. J’espère que non, car la vengeance est un plat qui se sert froid.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés à des progrès qui font des pas de géant et où nous verrons sûrement de grandes avancées dans les années à venir.