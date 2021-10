“Nous avons tout fait” – Tuchel s’ouvre au départ de la starlette de Chelsea

in

Thomas Tuchel a expliqué ce qui s’est passé dans la préparation du départ de Valentino Livramento de Chelsea.

L’international anglais U21 a été élu jeune joueur de l’année du club la saison dernière. Il était en grande forme dans la division Premier League Two et a enregistré dix passes décisives dans toutes les compétitions.

Chelsea a cherché à lier Livramento à un nouvel accord, mais l’Anglais a tenu bon. Il savait qu’il se verrait offrir un petit nombre d’opportunités en équipe première et a cherché à quitter Stamford Bridge.

Les tenants de la Ligue des champions finalement accepté la défaite et il a été vendu à Southampton.

Livramento s’habitue maintenant à la vie de haut niveau sur la côte sud. Il a joué six fois en Premier League jusqu’à présent cette campagne.

L’arrière droit affrontera son ancienne équipe ce week-end. Les saints se rendront à Chelsea samedi à 15h00.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Tuchel a été interrogé sur Livramento. Il a déclaré (via le gourou des transferts Fabrizio Romano): “Nous avons vu le potentiel, mais Tino a décidé de suivre une autre voie. Nous avons tout fait pour le garder ici, pour concourir pour un poste dans notre équipe. Il y avait une grande chance pour lui d’aller jusqu’au bout, mais c’est assez juste [to go]. “

Le manager allemand a également été interrogé sur l’équipe anglaise de Gareth Southgate. Le joueur de 51 ans a appelé les stars de Chelsea Mason Mount et Reece James pour les prochains éliminatoires de la Coupe du monde contre Andorre et la Hongrie.

Cependant, l’inclusion de James a haussé quelques sourcils. Le défenseur est actuellement blessé et manquera le match de ce week-end.

Tuchel a déclaré: «Quand je l’ai vu, j’ai pensé que Reece irait peut-être avec l’équipe de water-polo d’Angleterre car en ce moment il s’entraîne dans la piscine.

“J’étais un peu surpris mais j’ai compris qu’il avait été sélectionné pour l’équipe de football, donc cela n’arrivera pas car il s’entraîne dans la piscine en ce moment.

“Ma dernière information est qu’il n’ira pas donc ce ne peut être qu’un malentendu et rien d’autre.”

Chelsea regarde l’international italien

La source espagnole Fichajes affirme que Tuchel recherchera des renforts créatifs en janvier.

Ils écrivent qu’il a a jeté son dévolu sur la star de Naples Lorenzo Insigne. Le joueur de 30 ans a réalisé de belles performances cet été alors que l’Italie remportait l’Euro.

Son contrat à Naples expire en juin 2022, ce qui signifie que Chelsea pourrait faire un geste pour le signer gratuitement.

Ils l’ont fait avec le défenseur central brésilien Thiago Silva et son arrivée s’est avérée être un succès.

Insigne peine à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat en raison d’un différend sur les salaires. Chelsea serait en mesure de répondre à ses souhaits, rendant un transfert possible.

