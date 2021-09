Nous avons trouvé le sac que Kathy Hilton recherchait sur RHOBH

Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc obtenir une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E!

Kathy Hilton est juste le cadeau qui continue à donner. Semaine après semaine, elle a livré du contenu premium sur Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills. Si vous ne pensez pas à Kathy Hilton quand quelqu’un dit « de bas en haut », êtes-vous même un fan de RHOBH ?

Elle nous a appris à tous l’importance d’avoir un fan autour de nous en tout temps. Elle nous a tous fait rire en sirotant du Red Bull au milieu de la nuit alors que kyle richard essayait de dormir. Elle a inspiré beaucoup d’entre nous à faire du shopping lorsqu’elle a sorti une crème hydratante en vaporisateur de son sac. La semaine dernière, nous avons souhaité avoir une invitation à sa journée de spa à domicile, avec des soins de la peau en or.

Au cours de l’épisode de cette semaine, Kathy nous a tous fait rire (à l’exception de Kyle) lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle avait oublié son sac (avec son téléphone) à la maison avant le départ des acteurs pour San Diego. Finalement, Kyle a contacté “The Lady” au nom de Kathy et elle a retrouvé son sac. Elle a peut-être eu du mal à localiser le sac, mais nous ne l’avons pas fait. Nous avons trouvé le sac de week-end Lily and Bean que Kathy et Kyle ont, la valise assortie que Kyle utilise et une adorable mini version. Continuez à faire défiler pour en savoir plus sur les sacs que Kathy et Kyle ont utilisés dans la série.