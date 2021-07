Nous avons trouvé un accord Amazon caché avec 6 mois de Disney+ gratuits

in

Écoutez, nous ne pouvons pas affirmer définitivement que Disney + est le meilleur service de streaming actuellement disponible. C’est beaucoup trop subjectif. Ce que nous pouvons affirmer de manière assez concluante, cependant, c’est que Disney + a le plus grand volume de bon contenu. Pensez au nombre de fois où Netflix manque pour chaque émission diffusée. Et pensez au nombre de films et d’émissions horribles que Hulu a sortis avant d’arriver à Nomadland.

En attendant, regardez tout le contenu incroyable que vous pouvez trouver sur Disney+. Vous avez des décennies de films Disney brillants. Vous avez des films Pixar incroyables avec une qualité inégalée. Vous trouverez tous les films Star Wars que vous voulez et d’innombrables heures de contenu National Geographic. Et n’oublions pas le fait que Disney+ abrite l’univers cinématographique Marvel. Nous ne pouvons même pas imaginer être sans tous ces films épiques des Avengers. En plus de cela, vous manquez vraiment quelque chose si vous ne vous connectez pas à Loki tous les mercredis lors de la première des nouveaux épisodes. C’est un spectacle tellement fantastique !

Nous ne suggérons pas que vous deviez annuler tous vos autres services de streaming et passer à Disney +. Même pas près. Ce que nous disons, cependant, c’est que Disney+ est rapidement devenu un service de streaming incontournable. Et vous manquez vraiment quelque chose si vous n’avez pas de compte Disney+. Maintenant, cependant, il existe un moyen d’essayer Disney + sans payer un centime pour cela. Non, nous ne parlons pas d’un essai gratuit de 7 jours ou de quelque chose d’aussi simple que cela. Au lieu de cela, il existe une offre cachée sur Amazon qui vous offre un énorme 6 mois de Disney+ gratuits!

C’est incroyable ?!

Je suis sérieusement obsédé par Loki en ce moment. Tom Hiddleston est épique dans son rôle de Loki, bien sûr, mais c’est bien plus que cela. Loki aide à jeter les bases des prochaines années de films et de séries MCU. Nous apprenons tout sur le fonctionnement du temps dans le MCU et nous commençons vraiment à plonger dans le multivers. Si vous ne regardez pas cette excellente série, vous ne pourrez pas suivre la sortie des prochains films de Marvel.

Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez une offre phénoménale dont tout le monde devrait profiter. Eh bien, tous ceux qui sont éligibles pour en profiter, c’est-à-dire.

Tant que vous n’êtes pas actuellement abonné à Disney+, La nouvelle promotion Disney+ d’Amazon vous offre 3 mois gratuits ou 6 mois gratuits lorsque vous essayez un mois d’Amazon Music Unlimited. AMU est le service de musique en streaming d’Amazon, bien sûr, et c’est comme Spotify ou Apple Music.

Obtenez jusqu’à 6 mois de Disney+ gratuitement lorsque vous vous inscrivez pour 1 mois d’Amazon Music Unlimited Prix : 6 mois gratuits ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire à 1 mois d’Amazon Music Unlimited en utilisant cette excellente promotion. Cela vous coûtera 7,99 $ si vous êtes membre Prime ou 9,99 $ si vous ne l’êtes pas. Si vous n’avez jamais essayé Amazon Music Unlimited auparavant, vous bénéficierez de 6 mois gratuits de Disney+ pour vous inscrire. Si vous êtes un abonné AMU actuel ou ancien, vous bénéficierez toujours de 3 mois de Disney+ gratuits.

Il est à noter que les seules personnes qui ne sont pas éligibles pour cette superbe promotion Amazon sont les abonnés Disney + actuels. C’est vraiment une promotion fantastique, alors ne la manquez pas !

