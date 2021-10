Nous avons Twitter à remercier pour le rôle de Keke Palmer sur Insecure

C’est sûr de dire que Kéké palmer a manifesté son nouveau rôle sur Insecure.

Le mercredi sept. Le 29 janvier, HBO a publié la bande-annonce de la cinquième et dernière saison de la comédie acclamée par la critique. Il n’a pas fallu longtemps aux fans aux yeux d’aigle pour repérer un nouveau visage parmi le gang Insecure : le seul et unique Keke.

Et, comme Keke l’a révélé plus tard sur Instagram, elle attendait d’apparaître dans cette émission depuis un certain temps. Plus précisément, l’actrice de Hustlers a partagé un vieux tweet du 7 septembre. Le 19 décembre 2020, lorsqu’elle a demandé à être choisie pour le hit de HBO.

“Hé @IssaRae, il y a eu une confusion”, écrivait-elle à l’époque. “J’ai posté sur mon enthousiasme pour la saison 5 d’Insecure et maintenant tout le monde pense que je vais y participer. Nous ne pouvons pas les laisser tomber, mettez-moi pour battre le cul de Condola très rapidement.”

Avance rapide jusqu’à sept. 2021, où Keke agit maintenant en face Christina Elmore, qui joue la Condola susmentionnée. À côté de la capture d’écran de son ancien message sur les réseaux sociaux, Keke a ajouté: “Faites attention à ce que vous souhaitez. Lololololol…”