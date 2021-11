Nous avons un besoin urgent d’anti-vaccins pour arrêter la propagation… Et il existe une formule !

17/11/2021 à 19:20 CET

La Pandémie de covid-19 cela a radicalement changé nos vies. Maintenant, alors que les infections se développent, la menace de nouvelles restrictions jette une ombre sur l’avenir.

Heureusement, en un temps record, nous avons pu développer des vaccins très sûrs et efficaces contre le SRAS-CoV-2.

Cela peut vous intéresser : Voici comment est le Covid en Europe, par pays : Va-t-on vers une nouvelle vague ?

La réaction initiale de beaucoup de gens à une telle réalisation scientifique et technique a été la méfiance.

Ce sont les vaccins les plus testés de tous les temps !

Étonnamment, le faux mythe selon lequel les vaccins à ARN en général et les vaccins contre le SRAS-CoV-2 en particulier « n’étaient pas suffisamment prouvés » a profondément pénétré certains secteurs de la population qui n’avaient aucune connaissance en biologie moléculaire !

A ce jour, avec plus de 7,5 milliards de doses administrées et environ 4 milliards de personnes avec la ligne directrice complète, les vaccins contre le Covid-19 sont les plus éprouvés de l’histoire, prouvant plus qu’ils sont encore plus sûrs et plus efficaces que prévu initialement.

Malgré des preuves scientifiques aussi rigoureuses, dans de nombreux pays développés qui disposent de nombreux vaccins et des ressources nécessaires pour les administrer, un grave problème de santé publique est apparu : les anti-vaccins.

Après une première campagne de vaccination de masse, nous avons atteint un point où les chiffres de vaccination ont stagné en raison du grand nombre de personnes qui refusent de se faire vacciner.

Malheureusement, les unités de soins intensifs et les morgues ne trompent pas

Accrochés à un processus mental irrationnel, non scientifique et surtout numérique, ils ne sont même pas convaincus par le fait dévastateur que la grande majorité des personnes qui viennent aujourd’hui aux soins intensifs à cause du Covid-19, et presque toutes celles qui en meurent, ne sont pas vaccinées.

Dans les pays voisins, il y a entre 4 et 7 fois plus de vaccinés que de non vaccinés, mais dans leurs unités de soins intensifs, il y a environ 9 non vaccinés pour chaque vacciné, et parmi les personnes tuées par Covid-19 la proportion atteint les chiffres de 20 à 1.

Mais bien sûr & mldr; Les croyances irrationnelles peuvent ne pas être guéries par des données, des preuves ou des preuves.

Mark Twain l’a parfaitement expliqué : Ne vous disputez jamais avec un imbécile. Cela vous ramènera à leur faible niveau intellectuel. Une fois là-bas, il vous battra en raison de sa plus grande expérience dans l’argumentation sans logique ni chiffres.

Pour les juristes et les politiques, les anti-vaccins posent un dilemme important : comment concilier le droit à ne pas être vacciné des négationnistes avec le droit à la vie du reste de la population ?

À l’heure actuelle, la grande majorité des gravement malade et les décès dus au Covid-19 sont causés par les non vaccinés.

Nous ne sommes pas tous également coupables

Différents pays ont abordé ce problème de différentes manières.

À un extrême se trouve l’Autriche. Là-bas, les citoyens non vaccinés doivent rester confinés chez eux, sauf pour aller travailler, faire leurs courses ou chez le médecin.

Dans de nombreux autres pays, les limitations des non vaccinés sont moindres.

Cependant la tendance à appliquer des restrictions uniquement aux personnes non vaccinées, qui sont la principale cause des mauvais chiffres du Covid-19 dans notre environnement, il semble imparable.

Cela n’a aucun sens que les anti-vaccins aient fait subir à des millions de personnes vaccinées des restrictions qui ne seraient pas nécessaires si tout le monde était vacciné.

La réalité est qu’à l’heure actuelle, il y a une minorité de non vaccinés qui nuit gravement à la majorité des vaccinés.

Et les graves dégâts que causent les anti-vaccins dans divers secteurs de l’économie, dont la reprise serait bien plus rapide s’ils avaient déjà été vaccinés, ne sont pas anodins.

Pas même il y a ceux qui, du point de vue religieux, moral et éthique, rappellent aux anti-vaccins un commandement essentiel – « tu ne tueras pas & rdquor; – au vu des milliers de cas dans lesquels des anti-vaccins ont empêché leurs proches de se faire vacciner, ce qui a finalement eu des conséquences fatales.

Les scientifiques l’ont très clairement

Lorsque ce problème est abordé sur une base scientifique, les choses sont beaucoup plus claires.

Les pays voisins ont opté pour la vaccination de masse comme principale stratégie pour vaincre le coronavirus, dans le but de minimiser à la fois les restrictions personnelles et l’impact économique de la pandémie.

Mais pour quoi cette stratégie est couronnée de succès, pratiquement toute la population doit être vaccinée. Et dans les pays développés, où cela aurait déjà pu être réalisé, le chemin est encore long. Et que la seule limite, ce sont les anti-vaccins, qui continuent de refuser de se faire vacciner.

Compte tenu de la situation vaccinale actuelle, le Dr Hans Kluge, directeur régional de l’OMS en Europe, a prévenu que cet hiver le Covid-19 pourrait tuer un demi-million d’européens. C’est le prix des anti-vaccins.

À l’heure actuelle, nous sommes sur la bonne voie et l’Europe est devenue l’épicentre mondial de la pandémie.

Pourrait-il y avoir une situation plus absurde?

Nous avons le remède, mais des millions de personnes irresponsables, insensées et insensées refusent de l’utiliser.

Bien entendu, aucun d’entre eux ne signe sa sortie volontaire ou refuse d’entrer à l’hôpital lorsqu’il est infecté par le Covid-19. Et le résultat est que les hôpitaux sont saturés de patients qui, s’ils avaient été vaccinés, ne seraient pas là.

Des conséquences qui vont bien au-delà du Covid-19

Cela signifie qu’un grand nombre de patients atteints d’autres maladies ne peuvent pas être soignés.

Il est encore trop tôt pour mesurer avec précision ce problème, mais les premières statistiques sont dramatiques : elles suggèrent que le retard dans le diagnostic précoce du cancer, des maladies cardiovasculaires ou du diabète coûtera plusieurs dizaines de milliers de décès.

Des milliers de personnes meurent prématurément faute de pouvoir recevoir des soins médicaux adéquats à temps en raison de la saturation des hôpitaux produite par ces anti-vaccins.

Que cet extrême ait été atteint montre un grave échec de notre société.

On pourrait se demander qui va exiger leur responsabilité des anti-vaccins pour une catastrophe aussi facilement évitable.

Mais d’abord, il est plus intéressant d’essayer de comprendre toute cette histoire des anti-vaccins.

Évidemment, tous les êtres humains ont une intelligence extrêmement limitée et sur de nombreuses questions, nous nous comportons stupidement.

Même les plus grands génies de l’humanité ont pris des décisions stupides.

Un bon exemple en serait le grand mathématicien Kurt Gödel, sûrement le meilleur expert en logique de l’histoire de l’humanité.

Au cours de sa vie mouvementée, Gödel a subi un persécution obstinée par les nazis, qui essayaient de le tuer.

Obsédé par l’empoisonnement, il ne mangeait jamais à moins qu’Adèle, sa femme, ne cuise sa nourriture.

Mais Adele est tombée malade et a été hospitalisée pendant six mois. Pendant son absence, Gödel a refusé de manger et a fini par mourir de faim. Au moment de sa mort, il pesait environ 30 kilos.

Les mathématiques pourraient-elles nous aider à comprendre le phénomène anti-vaccin ?

De nombreux gestionnaires de la pandémie pensaient qu’un immunité de groupe avec seulement 70% immunisés.

Dans certaines maladies où agents pathogènes ils sont transmis beaucoup moins efficacement que le SARS-CoV-2 est comme ça.

C’est pourquoi on pensait au départ que si environ 60 à 65 % de la population étaient vaccinés et qu’entre 5 et 10 % étaient atteints de la maladie, l’immunité de groupe serait atteinte. Avec un taux de non vaccinés attendu d’environ 30 à 35 %, il n’y aurait aucun problème.

Mais avec un agent pathogène aussi facilement transmissible que le SRAS-CoV-2, l’immunité collective n’est probablement pas atteinte tant qu’au moins 90 à 95 % de l’immunité n’est pas atteinte. Et avec ce chiffre, avoir 30-35% de non vaccinés est un désastre.

Il est donc urgent de faire en sorte que ceux qui n’ont pas été vaccinés le fassent. Mais & mldr; Comment le faire?

La réputation des anti-vaccins peut-elle nous sauver ?

La théorie des jeux est devenue l’un des meilleurs outils scientifiques dont nous disposons pour comprendre comment les êtres humains prennent nos décisions.

En théorie des jeux, le degré de réussite de ma décision dépend de ce que les autres décident.

Pour le comprendre nous allons mettre un exemple avec deux cas extrêmes (chose fréquente dans les démonstrations mathématiques). Supposons que j’aie peur de me faire vacciner (ou que je traite simplement la question avec une telle paresse que je retarde sine die pour le faire) :

Si tout le monde (sauf moi) se fait vacciner, alors il y aura peu de coronavirus en circulation et le risque que je cours en ne me faisant pas vacciner est faible. A l’autre extrême, si personne ne se fait vacciner, il y aura beaucoup de coronavirus en circulation, des hôpitaux effondrés et les unités de soins intensifs, etc. et le risque que je prends en ne me faisant pas vacciner est énorme.

Une même décision a des conséquences différentes selon les décisions prises par d’autres personnes.

Au cours des dernières années, une série de travaux sur la théorie des jeux ont montré quelques faits surprenants :

Le premier l’un d’eux est que les êtres humains sont très mauvais pour calculer les risques. Nous nous mettons souvent en grand danger en supposant des erreurs. Et même si nous perdons à plusieurs reprises et même subissons de graves conséquences, nous ne changeons pas notre mauvaise attitude.

Le deuxième est que la grande majorité des gens se soucient beaucoup de leur réputation. Et souvent, moins ils ont de formation, plus ils sont réputés. En fait, une série d’études récentes suggère que la réputation pourrait être le principal ciment qui lie les sociétés humaines entre elles.

Il est presque certain que l’on ne pourra jamais convaincre un anti-vaccin de se faire immuniser par des arguments scientifiques rigoureux, même si son attitude peut présenter un risque grave pour la santé.

Mais nous pouvons le convaincre de se faire vacciner si nous pouvons défier sa réputation sociale.

En effet, les pays aux taux de vaccination les plus élevés (Emirats Arabes Unis, Israël ou Uruguay) sont très différents les uns des autres sur le plan culturel. Mais dans tous, une campagne a été menée contre la réputation de ceux qui refusaient de se faire vacciner.

Peut-être que la clé pour vaincre le SARS-CoV-2 réside dans quelque chose d’aussi insoupçonné que la réputation.