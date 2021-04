“Nous avons un bon résultat, mais pas un résultat définitif”

15/04/2021 à 10h46 CEST

Unai émeri a parlé ce mercredi du match retour des quarts de finale de Ligue Europa à quoi fait-il face Villarreal avant le Dinamo Zagreb ce jeudi à La céramique, sachant qu’ils ont un bon résultat au match aller (0-1) mais que ce n’est pas définitif.

“Nous affrontons ce match avec l’idée de continuer le match aller, car nous avons un bon résultat, mais ce n’est pas définitif. C’est une équipe jeune et courageuse, donc ils vont rendre la tâche difficile. Nous apprécions les bonnes choses que nous avons faites à Zagreb et ce que nous avons fait à domicile contre Osasuna, avec l’idée de faire de bonnes choses pour obtenir la meilleure version de l’équipe “a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Emery a également assuré que le défi du match est “garder le niveau” après la victoire remportée à Zagreb, mais il a rappelé que son rival n’avait perdu qu’à Tottenham, qu’il avait pourtant battu au tour précédent.

«Il faut les respecter, ils ont de bons joueurs et on l’a déjà vu là-bas. Si vous les laissez contre-attaquer ils sont très rapides, si vous les laissez toucher ils viennent facilement, et les coups de pied arrêtés sont dangereux, tous les records qu’il faut contrôler comme nous l’avons fait au match aller ”, a-t-il expliqué à propos de ses rivaux, qu’il décrit comme “une bonne équipe avec des joueurs internationaux et talentueux”, ce qui les oblige à “les respecter au maximum” car il considère que c’est un rival qui “jouez pour gagner et vous avez l’habitude de gagner”.

“Ils savent bien se défendre, mais ils ont aussi de nombreuses ressources en attaque. Ils ont des alternatives de jeu et beaucoup de vitesse pour déséquilibrer n’importe quel match. Ils ont des joueurs de qualité qui leur offrent de nombreuses options et alternatives de jeu & rdquor;Il a ajouté sur les vertus du Dinamo.

En ce qui concerne les rotations, Emery a commenté que dans l’approche de la gestion physique et mentale de l’équipe, il se concentre davantage sur la réflexion sur les risques et la performance que sur le repos.

“Dimanche, nous avons fait des changements en faisant confiance à l’équipe et à l’équipe pour rechercher la performance. Quatre jours se sont écoulés depuis le match d’Osasuna et nous nous reposons bien, et en ce qui concerne les blessures, nous ne sommes pas dans une situation compliquée. Nous parlerons avec le médecin et les joueurs.pour analyser la situation, mais il est vrai que pour ce jeu nous avons toutes les troupes & rdquor;dit-il dans ce sens.

Pour l’entraîneur de Villarreal, la clé du jeu est de “donner une continuité” à ce qu’ils ont fait en Croatie, “être solide quand ils sont meilleurs et peuvent générer du danger”. “Soyez forts, concentrés et amenez le jeu sur notre terrain. S’ils marquent l’égalité, ce sera à égalité, nous devons donc gérer toutes les situations qui peuvent survenir”.

De plus, Emery a averti que «L’équipe a de la crédibilité, cette crédibilité vient du travail et des résultats. Cela nous est déjà arrivé avec Salzbourg, lorsque nous avons commencé à perdre, et nous savions comment réagir. C’est une équipe solide, ils peuvent perdre, mais ils réagissent bien. Je fais confiance à l’équipe, nous savons que des choses peuvent arriver, mais nous sommes conscients qu’il faut être dans le meilleur moment pour pouvoir avancer », a-t-il conclu.