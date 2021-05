“Nous avons un bon rythme et dans la course il y a toujours des opportunités”

08/05/2021 à 17:33 CEST

Fernando Alonso a atteint son objectif samedi, entrer dans le Q3 du Grand Prix d’Espagne. Mais une fois sur place, il n’a pas pu s’améliorer et ce dimanche il partira 10e sur la grille de Barcelone, théâtre de certains de ses plus grands succès du passé sur lesquels il revient deux ans plus tard. Le cavalier asturien est convaincu que les améliorations apportées par Alpine fonctionnent et la preuve en est la cinquième place obtenue par son partenaire. Esteban Ocon.Alonso Il a terminé la journée satisfait, même s’il a regretté le trafic à chacun des tours de qualification: “La vérité est que je suis content d’être à nouveau en Q3, dans le top 10, et ce fut une qualification sans beaucoup d’incidents. Mais oui il y en a eu un peu de trafic à chaque fois dans les tours de départ, un peu de désordre », résumait-il devant les microphones DAZN F1.

À propos du bon résultat de Esteban Ocon, Fernando Il a estimé que “dans la zone médiane, tout est vraiment très uniforme et être en Q3 était l’objectif que l’équipe avait avec les deux voitures”.

Dans la perspective de la course de ce dimanche, Alonso Il a été prudent, même s’il n’exclut rien: “J’espère que nous pourrons ajouter quelques points. Nous verrons. Voyons s’il y a un bon départ, un bon premier tour, et nous consolidons ces positions de points que nous avons. réalisé dans les deux dernières courses à Imola et Portimao Ici, nous commençons sur la partie sale et l’un des meilleurs partants, qui est Stroll, part 11ème sur la partie propre, avec un nouveau pneu à coup sûr … donc il y en aura un peu d’action dans le premier tour et dans le premier virage. Le but est de finir à nouveau dans le top 10 et nous allons essayer. “

“Ici, une fois les tours 2 ou 3 terminés, le peu d’espoir qu’il vous reste est aux arrêts pour revenir à une certaine position. Mais à part ça je pense que les dépassements sur piste seront très peu nombreux, il faut donc bien aller. Et faire un premier tour aussi agressif que possible. Je pense que de manière réaliste, il n’y a pas beaucoup de places à doubler ici, donc quand tout sera consolidé après les deux premiers tours, il y aura peu de dépassements. On verra. En course, il y a toujours des opportunités. Les courses sont très bonnes. Longues et tout peut arriver. Nous avons un bon rythme et nous devrons étudier la meilleure stratégie “, a réglé Alonso.