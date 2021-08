“Nous avons un compte en cours avec l’Atlético”

in

26/08/2021 à 22:19 CEST

.

Jürgen Klopp, l’entraîneur de Liverpool, a reconnu ce jeudi, après avoir rencontré ses rivaux en Ligue des champions, qu’ils affrontent un groupe “difficile” dans lequel ils affronteront un “historique” comme Milan, un Porto qu’ils ont affronté à de nombreuses reprises en ces derniers temps et un Atlético de Madrid avec qui il a dit avoir “un compte en attente”.

“On a déjà joué, je ne sais pas combien de fois, contre Porto, donc ils vont nous attendre. Evidemment, on a un compte un peu ouvert avec l’Atlético, et l’AC Milan, c’est historique, évidemment”, a-t-il expliqué. dans un communiqué fourni par son club.

L’entraîneur allemand a avoué que lorsqu’il a découvert la composition du groupe, il a beaucoup ri “parce que c’est évidemment un groupe difficile”.

“C’est la Ligue des champions, c’est comme ça, et vous devez jouer contre les meilleures équipes d’Europe, et évidemment certaines d’entre elles sont dans notre groupe!” Klopp, pour qui les fans attendront la compétition avec impatience comme cela arrive aux entraîneurs et aux joueurs.

Il a rappelé qu’ils sont toujours “assez ambitieux” et a expliqué qu’il aimerait montrer que le travail acharné qu’ils ont fait l’an dernier pour se qualifier “en valait la peine”, convaincu qu’ils ont “une bonne équipe, quel que soit celui qui joue”.