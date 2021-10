Nous avons un nouveau record dans le monde des crypto-monnaies : c’est la devise qui a franchi la barre des 4 000 $ | La technologie

Le marché des crypto-monnaies connaît un moment historique grâce à la tendance haussière de l’année dernière, qui a amené les principales devises à atteindre des valeurs jamais vues auparavant.

Il y a quelques jours, nous avons vu comment Bitcoin a atteint 66 000 dollars, et le monde de la crypto se frottait les mains. Quand une devise aussi importante monte beaucoup, les tendances des autres sont balayées par les bonnes nouvelles. Et c’est ce qui s’est passé.

Ether, la crypto-monnaie frappée par la blockchain de Ethereum est la deuxième plus grande crypto en capitalisation boursière, derrière Bitcoin. Mais bien que Bitcoin, la crypto-monnaie d’origine, occupe le devant de la scène, l’Ether est en fait la monnaie la plus largement utilisée.

Et jeudi soir, il a atteint un nouveau record historique, touchant, pour la première fois, 4 400 dollars (3 776 euros).

Le précédent record de tous les temps pour la crypto-monnaie était de 4 379 $, qu’il a atteint en mai. Comme le Bitcoin, le prix de l’Ether avait beaucoup augmenté depuis fin 2020, entrant en 2021 à 383 $.

Comme sa sœur aînée, son prix a chuté en mai après que les autorités chinoises ont réprimé les services de crypto-monnaie, y compris le minage (comme on vous le dit ici).

C’est déjà au cours de 2021 que l’Ether est tombé sous la barre des 1800$ en juillet, pour commencer à grimper dans les prix, avec son maximum de 4 400 $ jeudi dernier. À l’heure actuelle, le prix est d’environ 4 305 $.

On pense que le nouveau sommet de l’Ether semble être le résultat des accélérateurs jumeaux du volume massif de la pièce Shiba Inu et de la mise en œuvre de une mise à jour de la blockchain Ethereum qui rendra la frappe de nouvelles pièces beaucoup plus efficace.

Bien que Bitcoin bénéficie d’une plus grande renommée et reconnaissance, son rôle se limite largement à être un actif spéculatif, expliquent les experts.

En échange, les développeurs choisissent le réseau Ethereum pour créer des NFT et des altcoins, ce qui signifie que l’éther est devenu la devise par défaut sur les marchés des crypto-monnaies.