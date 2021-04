Nous avons un package de mise à niveau décent à venir pour Imola

Alpine a un «package de mise à jour assez décent» à venir avant le Grand Prix d’Émilie-Romagne à Imola le 18 avril selon le directeur exécutif Marcin Budkowski.

La formation française a eu un début décevant pour la saison de Formule 1 2021 à Bahreïn où elle n’a pas réussi à marquer un point.

Fernando Alonso s’est qualifié neuvième mais a dû abandonner lorsqu’un emballage sandwich s’est logé dans son conduit de frein, tandis qu’Esteban Ocon n’a pas réussi à sortir de Q1, sa course étant interrompue par des drapeaux jaunes agités. Le Français a ensuite eu du mal à gagner du terrain dans la course, avant qu’une collision avec Sebastian Vettel ne mette fin à ses espoirs de résultat dans le top 10.

Alpine espère mieux à Imola dans deux semaines et Budkowski pense qu’il verra «plus de performances» en Italie.

« Il y a un domaine qui a changé dans la réglementation qui est un domaine de développement pour le moment », a-t-il déclaré, comme l’a rapporté .. «C’est évidemment le côté du sol et du diffuseur.

«Nous avons fait du travail là-bas lors des tests, nous avons fait du travail et il ne fait aucun doute que nous ferons encore du travail lors des prochaines courses, tout le monde le fera aussi. C’est un domaine qui va changer.

«Nous avons un package de mise à niveau assez décent à venir pour Imola, donc nous aurons encore plus de nouvelles pièces et plus de performances sur la voiture à Imola. Et en général, dans les premières courses de la saison, nous aurons quelques nouveautés. »

Une observation qu’Alpine a faite à Bahreïn était qu’ils ont eu du mal lors des séances d’essais plus chaudes qui ont eu lieu plus tôt dans la journée, bien que Budkowski ait déclaré que cela ne se révélerait pas pertinent lors des deux prochaines courses en Europe.

«Nous avons un peu de travail à faire pour comprendre pourquoi nous sommes apparemment moins compétitifs dans les sessions chaudes que dans les sessions du soir», a-t-il ajouté.

«Ce qui, je ne pense pas, va être un problème à Imola ou au Portugal, mais pourrait devenir une chose dans les mois d’été.

«Nous étions plutôt satisfaits de la voiture lors des essais, mais il est juste de dire que nous sommes moins satisfaits de la voiture dans les sessions chaudes. Les première et troisième essais ont été plus difficiles pour nous et nous sommes revenus à un niveau de compétitivité plus représentatif dans les séances du soir, les deuxième essais et les qualifications.

«La température a été assez extrême. Il faisait plus chaud que pendant le test. Vers le début de la troisième pratique, la température ambiante était de 38 degrés, je pense que la température de la piste 47, c’est bien plus chaud qu’il y a deux semaines lors du test.