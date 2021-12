« Nous avons une attitude négative à l’égard des crypto-monnaies », déclare un responsable de la banque centrale de Russie

Juridique & Réglementaire

« Nous avons une attitude négative à l’égard des crypto-monnaies », déclare un responsable de la banque centrale russe

AnTy17 décembre 2021

Alors que le président russe Vladimir Poutine soutient la crypto comme moyen de paiement, la banque centrale du pays reste sceptique à leur sujet.

« Nous plaidons pour que l’infrastructure financière de la Russie ne soit pas utilisée pour des investissements dans les crypto-monnaies, et cela est possible à mettre en œuvre », a déclaré vendredi la gouverneure Elvira Nabiullina lors d’un briefing.

La Banque centrale russe voit des risques pour la stabilité financière avec le nombre croissant de transactions cryptographiques et, en tant que telle, a préconisé un « rejet complet » de celles-ci, a rapporté ., citant des sources.

Mercredi, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré qu’il ne considérait pas la crypto comme un problème de stabilité financière « pour le moment », mais qu’il les qualifiait d' »actifs vraiment spéculatifs ».

Cette semaine, le gouverneur de la Banque d’Angleterre (BoE), Andrew Bailey, a également mis en garde contre la croissance rapide de la cryptographie, affirmant que même si « ce n’est probablement pas un risque pour la stabilité financière aujourd’hui », la crypto a « toutes les qualités nécessaires pour en devenir une ». «

La banque centrale de Russie intensifie maintenant sa campagne contre la crypto privée avec Valeriy Lyakh, chef de son département de lutte contre les inconduites du marché, affirmant que l’investissement dans la crypto était une « pyramide financière ».

«Nous avons une attitude négative envers les crypto-monnaies. Nous ne soutenons définitivement aucune diffusion de celui-ci dans notre pays », a déclaré Lyakh dans la vidéo.

La Banque de Russie, quant à elle, envisage d’émettre son propre rouble numérique et de rejoindre d’autres banques centrales pour moderniser les systèmes financiers. Le projet pilote du programme CBDC, dont le lancement était initialement prévu en décembre, a récemment été reporté au début de 2022.

La banque centrale de l’Inde discute également de la cryptographie avec le gouverneur Shaktikanta Das, réitérant son point de vue contre l’autorisation de la cryptographie, affirmant qu’elles constituent des menaces pour le système financier.

La Reserve Bank of India a déclaré dans un communiqué que la dernière réunion du conseil d’administration central de RBI s’était tenue sous la présidence de Das, où ils « ont discuté de divers aspects liés à la monnaie numérique de la banque centrale et aux crypto-monnaies privées ».

Le gouvernement indien, quant à lui, a proposé de légiférer sur la cryptographie. Le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle a été inscrit pour examen lors de la session d’hiver du Parlement en cours, mais des sources affirment qu’il pourrait ne pas être examiné au cours de cette session qui devrait se terminer la semaine prochaine.

