“Nous avons une belle opportunité et nous voulons gagner la Ligue”

02/06/2021 à 01h19 CEST

L’entraîneur du Barça, Saras Jasikevicius, a reconnu que le match contre Joventut est arrivé à un moment difficile, mais la concentration de ses joueurs ressortait. “Nous n’avons pas eu beaucoup de succès, mais nous étions très sérieux”, a déclaré Saras satisfait de la victoire malgré l’origine de l’équipe

«Maintenant, il est temps de se reposer un peu et de se préparer pour le match de Badalona. La vérité est que cela a été un coup dur pour des joueurs comme Hanga ou Oriola, mais Ils sont sortis avec une mentalité très correcte, ça me fait plaisir & rdquor;, a déclaré Saras sur sa participation contre Joventut

Il a également tenu à souligner la contribution de Bolmaro et Pau Gasol. « Ils jouent tous les deux à un très bon niveau. Bolmaro est incroyable. Il faut croire aux gens qui ont cette mentalité, comment ils s’efforcent, et c’est bien de faire confiance à un joueur comme ça, tout comme Pau, qui aide beaucoup l’équipe & rdquor;, a-t-il déclaré. « Il est déjà dans son rythme & mldr; Mais Bolmaro, jouer 25 minutes en Final Four, c’est très sympa & rdquor;, a-t-il assuré

Des stimuli pour le 2-0

Il y a beaucoup de stimuli pour le 2-0 comme un peu de repos. Nous devons apprendre qu’il serait important de gagner jeudi, bien que l’autre équipe joue également, avec des joueurs expérimentés. Nous devons être préparés et très sérieux & rdquor ;.

Concernant la non-participation de Hanga à la finale, il a déclaré que « je suppose que tout, quand vous perdez, perdre une Euroligue comme ça n’est pas mal.. Ça fait mal fou, mais il faut aussi penser aux types de joueurs que nous avons et sur le terrain. Si nous pouvons. On peut parler de tout, mais il faut aussi penser & rdquor ;, a-t-il dit.

Concernant ses plaintes sur l’arbitrage de la finale, il a assuré que « j’ai déjà parlé avec l’arbitre en chef de l’Euroligue. Je t’ai dit ce que je pensais. Personne ne va nous rendre le titre, il était en colère. La vidéo ne ment pas. Nous avons fait notre travail & rdquor;, a-t-il déclaré.

48 heures très dur

Il a reconnu que les dernières 48 heures, de retour à Barcelone, ont été “très difficiles, l’une des défaites les plus dures de ma carrière, également pour les garçons, mais ils comprennent. Ce matin, nous parlions que cela se terminera dans deux semaines, tNous avons une belle opportunité et nous voulons gagner la Ligue, a-t-il déclaré.

« Il faut comprendre que cela va très vite, et nous sommes face à une équipe avec beaucoup d’armes, de joueurs expérimentés et jeunes, et il faut mettre le mode Ligue ACB tout de suite & rdquor;, a terminé le Lituanien.