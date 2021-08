“Nous avons une équipe championne sur le terrain et en dehors”

09.08.2021 à 18:28 CEST

.

Le président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, a rendu hommage aux internationaux qui ont remporté la médaille d’argent aux Jeux de Tokyo, a salué leurs valeurs et assuré qu’ils sont “une équipe championne sur et en dehors du terrain”. . “.

« Lorsque nous sommes arrivés à la Fédération il y a plus de trois ans, nous nous étions fixé deux objectifs : changer le format des compétitions comme la Copa del Rey et la Supercoupe, et se concentrer sur le développement des jeunes pour atteindre l’équipe nationale. Ce fut la meilleure année de l’histoire dans les catégories inférieures et ce n’est pas par hasard”, a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, c’est comme un acte de baccalauréat, beaucoup sont passés par différentes catégories pour obtenir une médaille d’argent olympique et le pas suivant, que certains ont déjà franchi, est le pas absolu. Je leur transmets l’immense fierté que je ressens pour eux, pour ce qu’ils font à l’intérieur mais aussi pour leur comportement, pour savoir comment perdre en finale. C’est aussi important que de gagner l’or. Nous avons une équipe championne sur le terrain et aussi à l’extérieur”, a-t-il salué.

Rubiales a remercié l’équipe du gouvernement espagnol pour le soutien apporté à la finale olympique et en particulier Alejandro Blanco, président du Comité olympique espagnol (COE).

“C’est le meilleur manager de l’histoire du sport espagnol. Personne ne va surmonter sa proximité et l’affection qu’il donne. C’est un professeur pour nous tous qui nous consacrons au sport. C’est un honneur et nous avons été très à l’aise avec lui”, a-t-il remercié.

La Fédération a invité les proches des joueurs à accueillir les joueurs dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, dans un acte qui a servi d’hommage à tous : “Les familles sont celles qui souffrent des jours amers de l’enfance. Aujourd’hui fêter un argent c’est bien sympa mais pour en arriver là il faut avoir de la qualité mais un grand soutien de la famille.”

Rubiales a promis une réplique de la médaille d’argent aux membres de l’équipe restés sans elle, en n’en distribuant que 22, que la Fédération leur enverra dans les prochains jours.