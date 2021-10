« Nous avons une équipe longue et nous devons en profiter »

27/10/2021 à 20h45 CEST

Saras Jasikevicius a eu peu de temps pour étudier son rival de jeudi, un Maccabi Tel Aviv qui vient de remporter trois matchs consécutifs. « Leur physique a un peu changé, ils sont un peu plus gros, ils ont une plus grande envergure, et ils sont très bons en défense », a résumé le Lituanien.

« Jouer ici est toujours difficile, sur l’un des terrains les plus légendaires du basket mondial », a-t-il déclaré. « Nous devrons être très concentrés car ils jouent avec beaucoup d’énergie, ils ressortent dans la première pièce avec énergie. L’année dernière, ils nous ont rendu les choses très difficiles & rdquor;, a-t-il expliqué

Il a reconnu qu’avec autant de matchs et de déplacements, « il n’y a pas beaucoup de temps pour se préparer, mais au final, c’est un autre effort, un autre match difficile à venir ».

« Dans 48 heures, nous sommes déjà dans un autre pays, rejouons, nous devons nous préparer à nouveau, être très dur mentalement et physiquement. C’est le quatrième match en quelques jours, mais Nous avons une longue équipe et nous devons en profiter et j’espère que tout le monde est prêt & rdquor;, a-t-il conclu.