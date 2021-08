“Nous avons une équipe pour lutter pour tout, mais nous devons y aller au jour le jour”

24/08/2021 à 15h25 CEST

Le devant Rafa mir, la cinquième recrue de Séville et qui a fait ses débuts dans la victoire de ce lundi par 0-1 à Getafe, a déclaré dans sa présentation qu’il avait opté pour le club andalou en ayant “un grand et ambitieux projet”, et considérait qu’ils avaient une “équipe pour battez-vous pour tout », même si vous devez y aller « au jour le jour ».

Mir, 24 ans et signé chez l’anglais Wolverhampton pour environ 15 millions d’euros, s’est dit “très heureux” ce mardi de son arrivée à Séville, avec qui il est fiancé depuis six saisons, jusqu’en juin 2027, et a plaisanté que le directeur sportif, Ramón Rodriguez ‘Monchi’, “Il aurait pu signer quelqu’un d’autre.”

“Je viens avec tout l’enthousiasme et le désir du monde. Nous travaillons très dur et avec des idées claires, nous verrons comment les choses se passent, mais la première chose est de se concentrer sur Elche – samedi prochain – et de travailler au jour le jour, ce qui est ce qui vous amène à atteindre la fin avec des possibilités “, a déclaré le Murcien à propos des options pour se battre pour la Liga.

Reconnaissant pour la “confiance et l’affection” que le club lui a transmises et MonchiIl a assuré qu’il fera “le maximum” pour le lui rendre avec sa contribution sur le terrain et “pour aider ses coéquipiers” et à tout ce que “l’entraîneur demande”, Julen lopetegui, bien que “aucun nombre de buts” ne soit marqué après les 22 qu’il a marqués au cours de son prêt d’un an et demi à Huesca.

Interrogé sur les raisons de son engagement au sein du club de Séville, après avoir été très proche de l’Atlético de Madrid, Mir a précisé que “c’est le football” et qu’en ce moment il n’a “rien à dire sur d’autres clubs que Séville” , ” leurs ” chemins ” se sont croisés ” et il considère qu’il est ” à l’endroit idéal “.

« Je parlais avec Monchi tout au long de l’année et sur ce marché (été), et cela m’a donné confiance et affection. Cela m’a fait opter pour Séville ; Je suis ici pour travailler très dur et restaurer cette confiance », a-t-il souligné.

“Super Happy” pour les compliments reçus de Manolo Jiménez, ancien capitaine et ancien technicien de Séville qui l’a dirigé à Las Palmas en 2018-19, et son ancien attaquant Alvaro NegredoL’attaquant né à Carthagène voulait “prouver au footballeur” qu’il est dans “un grand club comme Séville, où il y a de la pression, mais il voulait faire ce pas en avant”.

Il a fêté ses débuts lundi dernier à Getafe, où il était co-star du but vainqueur avec un tir au poteau que l’Argentin a ensuite touché au filet. Erik Lamela, Eh bien, “les sensations étaient très bonnes et cela permet de gagner en confiance pour une saison super excitante, même si nous devons continuer à travailler”.

Sur la compétition avec le Marocain Youssef En-Nesyri, Il a indiqué que “la pression” avec son nouveau partenaire il n’y en a “pas”, que “celui qui décide c’est l’entraîneur” et que tous les deux étaient “assez à l’aise” de jouer ensemble à Getafe, en plus d’être “préparés à le faire” n’importe où. il dit Lopetegui, qui a également “été une pièce importante” pour sa signature.

Concernant la possibilité d’être un international absolu, le finaliste olympique à Tokyo a déclaré qu’il était désormais “concentré sur le travail acharné à Séville et sur la poursuite de sa croissance en tant que footballeur”, et que “l’équipe nationale est une récompense qui ne dépend pas de ” sur lui, avec quoi ” on verra ce que l’avenir nous réserve “.