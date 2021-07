“Nous avons une équipe pour remporter l’or”

18/07/2021 à 6h30 CEST

Óscar Mingueza n’imaginait pas que la saison 2020-21 deviendrait la meilleure de sa carrière sportive jusqu’à présent et qu’elle culminerait avec un été de rêve en jouant les moins de 21 ans européens et les Jeux olympiques de Tokyo. Mais c’est la réalité qu’il vit et il le fait avec une illusion qui se reflète sur son visage malgré la fatigue d’une année folle. “Ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous reposer quelques semaines”, dit-il avant de commencer l’entretien.

Pour le défenseur blaugrana, l’illusion et l’envie d’arriver à Tokyo le remplissent d’impatience, attendant le moment : « Cette pré-saison a été un peu longue car nous voulons vraiment commencer les Jeux et faire du bon travail & rdquor ;.

Il reconnaît que l’année est très intense, mais la minimise. Il sait que tout cela se traduit par être un footballeur important : « Cela a été une année chargée, mais tout est pour de bonnes nouvelles, pour avoir aidé l’équipe nationale et pour avoir fait partie de l’équipe première, tant que cela ne pose pas de problème& rdquor;, avoue.

Ce seront les premiers Jeux Olympiques pour Mingueza, mais le défenseur du Barça et ses coéquipiers se sont rendus au Japon avec un seul objectif : « Avec l’équipe que nous avons si bien, nous aspirons au maximum. Nous savons que c’est un moment unique et inoubliable. Ceux qui l’ont vécu assurent que participer à des Jeux est une expérience incroyable, nous voulons donc profiter de tout ce qui se passe, mais aussi ambitieux que nous soyons, nous sommes venus pour le gagner. C’est parti pour l’or & rdquor ;.

Mingueza a déjà la tête aux Jeux

| VALENTÍ ENRICHIR

Celui de Santa Perpètua est convaincu que la compétition sera très similaire à n’importe quel championnat par équipe nationale : « A part la météo et le lieu, je pense que les équipes seront plus ou moins les mêmes.De très bonnes équipes comme il y en avait en Europe des moins de 21 ans, avec l’avantage qu’il peut y avoir des moins de 23 ans et quelques plus âgés, ce qui est un plus. Les vétérans vous aident avec leur expérience afin que cela puisse être une très belle expérience & rdquor;. Cet Óscar partagera avec ses coéquipiers du Barça Pedri et Eric García : « Cette expérience et la coexistence aux Jeux nous unirons sûrement sur et en dehors du terrain & rdquor ;.

Un groupe compliqué

L’Espagne a été encadrée dans le groupe C avec l’Egypte, l’Australie et l’Argentine : “C’est un groupe très difficile où l’Argentine est une équipe qui vient de remporter la Copa América, nous avons vu quelques matches en Egypte et ils sont très physiques et ont des joueurs la qualité et l’Australie plus ou moins la même donc c’est un groupe très compliqué & rdquor ;. Le défenseur international sait que “Si nous voulons jouer un bon rôle en phase de groupes, nous devrons faire notre football de la meilleure façon et plus nous aurons de ballon, mieux ce sera.

Les clés de Luis de la Fuente

Il nous révèle sur quels aspects l’entraîneur Luis de la Fuente s’est concentré face aux Jeux : « Il a beaucoup contribué à faire de nous de meilleurs joueurs, à travailler dur sur notre condition physique, il en veut beaucoup. de qualité dans les exercices & rdquor ;. Le footballeur catalan fait l’éloge de son entraîneur à un autre égard : “Ce qu’il fait très bien, c’est de beaucoup fédérer le groupe à la fois dans les activités et en discutant avec l’un et l’autre.. Créer une bonne relation et un bon lien entre les joueurs et entre nous et le staff technique & rdquor ;.

Enfin, nous avons interrogé Mingueza sur son rôle dans l’équipe olympique après avoir été important au Barça cette année : « Je suis venu pour aider. À la fois défenseur central et ailier, je vais essayer de faire de mon mieux pour l’équipe nationale, en veillant toujours à ce que les autres joueurs puissent donner le meilleur d’eux-mêmes. L’expérience que j’ai eue au Barça va sûrement m’aider& rdquor ;.

Le test amusant d’Óscar Mingueza | VALENTÍ ENRICHIR