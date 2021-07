Nous avons une meilleure voiture de course, Williams a Russell · .

Alfa Romeo affirme que leurs gains en qualifications sont suffisants pour défier de nombreuses équipes de milieu de terrain, mais ont du mal à contenir la menace de George Russell de Williams.

Au Grand Prix d’Autriche, Russell a atteint la Q3 pour la première fois cette année et a commencé huitième. La plus haute place qu’un pilote Alfa Romeo s’est qualifiée en 2021 est la 10e.

Un arrêt au stand au premier tour pour Antonio Giovinazzi et un accident au dernier tour pour Kimi Raikkonen signifiaient que les deux pilotes Alfa Romeo ont terminé derrière Russell en Autriche. Raikkonen a atteint la sixième place à un moment donné, mais la majeure partie de son premier relais a été passée derrière Russell.

Xevi Pujolar, responsable de l’ingénierie de piste d’Alfa Romeo, a commenté l’incapacité de l’équipe à battre une voiture qu’elle savait pouvoir devancer.

« C’est rapide dans les lignes droites. Je peux le confirmer. Difficile à suivre et à dépasser dans les lignes droites. mais je pense que nous avons une meilleure voiture de course.

“En qualifications, je dois dire que Russell fait tout particulièrement un très bon travail en qualifications, et nous devons juste travailler plus dur et égaler ou faire mieux. Mais dans l’ensemble, je dirai qu’en course nous étions globalement meilleurs en termes de rythme.

Alfa Romeo doit tout extraire de son package pour défier Russell et ses autres rivaux du milieu de terrain, a déclaré Pujolar.

« Voici une piste spécifique et Silverstone ne sera toujours pas facile. Mais vous pouvez le voir le week-end dernier et ce week-end, nous pouvons nous battre avec eux, nous pouvons les battre.

« Non seulement Russell, mais nous pouvons nous battre ici avec Alpine, avec Aston Martin, et même l'un des AlphaTauris. Donc tout est très serré.

Le directeur de l’équipe de Williams, Jost Capito, qui a déjà travaillé avec Raikkonen ainsi qu’avec Russell, est impressionné par la capacité de son pilote à devancer ses rivaux.

« Les attentes étaient élevées [for Russell] surtout après l’année dernière », a-t-il déclaré. “Et je pense qu’il répond pleinement aux attentes.”

La position moyenne de Russell en qualifications cette année est de 13,5, ce qui le place devant Yuki Tsunoda d’AlphaTauri et Raikkonen et juste derrière Giovinazzi. Alfa Romeo a précédemment déclaré que son “grand pas en avant” cette année n’avait pas été reflété dans ses résultats.

