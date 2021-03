« Nous avons une opportunité de renvoyer Ayuso, nous ne la manquerons pas »

La porte-parole de United We Can-IU, Isa Serra, a soutenu que la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, leur avait donné, en appelant à des élections anticipées, « l’occasion de la renvoyer, mettre fin à des décennies de corruption et de pillage, et faire un gouvernement progressiste « .

« Nous ne le gaspillerons pas « , a écrit dans ses réseaux sociaux après avoir appris que la Cour supérieure de justice de Madrid avait approuvé l’appel aux élections à Madrid,

De cette façon, ils étaient a rejeté les motions de censure présenté par Más Madrid et PSOE.

Pour Serra, Ayuso « veut continuer jouer avec nos vies et amener l’extrême droite au gouvernement. «

United We Can-IU a réussi à entrer à l’Assemblée de Madrid par le minimum en obtenant un 5,56% des voix et sept sièges.