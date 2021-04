« Nous avons vaincu l’une des meilleures équipes du monde »

05/04/2021 à 00:58 CEST

L’entraîneur de Séville, Julen lopetegui, a été montré ce dimanche « heureux, surtout pour les joueurs, qui ont battu le leader » de la ligue « déjà l’une des meilleures équipes du monde », Atlético de Madrid, après la victoire par le minimum (1-0) des sévillistes dans le Ramón Sánchez-Pizjuán.

« Nous avons eu un grand match et nous avons eu un prix; d’autres fois, vous ne l’avez pas très bien fait les choses », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. Lopetegui, pour lequel « Ce n’est pas facile de rater une pénalité et cela ne vous affecte pas », a indiqué la pénalité maximale ratée à la minute 6 par l’ailier argentin Lucas Ocampos.

« Le prix a été obtenu »

L’entraîneur basque a insisté sur le fait que « cela n’a affecté ni l’équipe ni Lucas Ocampos » et a ajouté que plus tard, en seconde période, « le prix a été obtenu » de la victoire contre l’Atlético, un rival contre lequel il a dit qu ‘ »il savait déjà qu’il devait marquer à un grand niveau », et même « Bono devait apparaître pour vaincre le leader ».

Julen lopetegui ne considère pas la quatrième place capturée car « Il y a beaucoup à faire d’ici jusqu’à la fin de la saison », à commencer par le match du prochain tour contre le Celta, « l’une des meilleures équipes » de la compétition, il anticipe donc « un match très difficile » lundi 12 au stade Balaídos.