Nous avons volé des terres au Mexique! ⋆ 10z viral

Mercredi soir, le présentateur de MSNBC et socialiste autoproclamé Lawrence O’Donnell a consacré plus de dix minutes de son émission en déplorant qu’une grande partie de l’Amérique ait été «volée» au Mexique. O’Donnell, manifestement dépourvu de toute intégrité journalistique, s’est penché sur un nouveau creux: le blâme des victimes. Le shill de gauche a soutenu avec condescendance que l’Amérique méritait presque les troubles à la frontière sud, car une grande partie de la nation et ses frontières ont été établies par de violentes guerres et des achats effectués par des hommes blancs.

L’animateur de Last Word a commencé le segment embarrassant en récitant un lyrique de «This Land Is Your Land» de Woody Guthrie. Cette chanson patriotique, inclusive et apparemment inoffensive est en fait un témoignage du passé violent, injuste et systémiquement discriminatoire de l’Amérique, dit O’Donnell.

Ces paroles ont été écrites et chantées par l’auteur-compositeur américain peut-être le plus libéral de l’histoire, Woody Guthrie. Et quand j’étais enfant en train d’apprendre cette chanson, je ne me suis jamais demandé ce que les Navajos ressentaient à ce sujet, ou les Sioux, ou la tribu Wampanoag dans le Massachusetts où je grandissais. Cette terre a été faite pour vous et moi. Quand j’étais enfant, je ne me suis jamais demandé ce que le peuple mexicain pensait de cette chanson, puisque la Californie était autrefois le Mexique et que les eaux du Gulf Stream de Woody Guthrie n’étaient pas toujours la frontière sud de ce pays. Nous avons acheté la Louisiane en 1803 aux personnes qui l’ont volée aux tribus qui étaient là avant elles.

«Alors non», conclut O’Donnell, «cette terre était ne pas fait pour vous et moi.

Selon O’Donnell, l’Amérique n’est pas le pays qui souffre d’une inondation d’immigrants qui peut avoir des implications délétères sur la société et l’économie; au lieu de cela, le Mexique est en fait la victime, souffrant de «bouleversements économiques permanents et massifs»:

Cette terre n’était pas faite pour vous et moi, et nous avons donc dû la saisir. La frontière sud actuelle de 2000 milles n’a en réalité que 109 ans dans sa forme actuelle, car l’Arizona et le Nouveau-Mexique ne sont devenus des États qu’en 1912. Ainsi, leurs frontières sud ne sont devenues les frontières sud des États-Unis d’Amérique qu’en 1912. Le fleuve Rio Grande n’est devenu la frontière sud de l’État du Texas qu’en 1848, lorsque nous avons saisi des terres au Mexique en temps de guerre. Toute la frontière sud actuelle a été prise par la force du Mexique en temps de guerre. Et les frontières établies par la saisie de terres en temps de guerre sont des frontières qui ont connu des problèmes tout au long de l’histoire – pour le moins qu’on puisse dire. Et lorsque vous vous emparez des terres les plus précieuses d’un pays, vous provoquerez une dislocation économique permanente et massive dans ce pays, et c’est ce que nous avons fait au Mexique.

O’Donnell, bien sûr, a omis de mentionner que de nombreuses nations – sinon une très grande majorité – ont été formées par une forme de guerre, de conquête, d’approvisionnement ou de traité.

Le piratage de gauche a conclu cyniquement le segment en alléguant que la crise de l’immigration à la frontière sud ne sera jamais vraiment résolue. Au contraire, elle ne peut être «gérée avec divers degrés de succès que parce que la frontière sud actuelle n’a pas été dessinée sur la Terre par Dieu, et cette terre n’a pas été faite pour vous et moi».

La diatribe de dix minutes de Lawrence O’Donnell, dans laquelle il a critiqué sans relâche l’Amérique, vous a été présentée, en partie, par Mercedes-Benz. Contactez cet annonceur et d’autres via le site Web de lutte contre les conservateurs du Media Research Center, accessible ici.

Cliquez s’il vous plait « Développer»Pour consulter l’intégralité de la transcription du 24 mars:

Le dernier mot avec Lawrence O’Donnell

24/03/2021

10:40:27 PM Est

LAWRENCE O’DONNELL: Cette terre est votre terre, cette terre est ma terre, de la Californie à l’île de New York. De la forêt de séquoias aux eaux du Gulf Stream, cette terre a été faite pour vous et moi. Ces paroles ont été écrites et chantées par l’auteur-compositeur américain peut-être le plus libéral de l’histoire, Woody Guthrie. Et quand j’étais enfant en train d’apprendre cette chanson, je ne me suis jamais demandé ce que les Navajos ressentaient à ce sujet, ou les Sioux, ou la tribu Wampanoag dans le Massachusetts où je grandissais. Cette terre a été faite pour vous et moi. Quand j’étais enfant, je ne me suis jamais demandé ce que le peuple mexicain pensait de cette chanson, puisque la Californie était autrefois le Mexique et que les eaux du Gulf Stream de Woody Guthrie n’étaient pas toujours la frontière sud de ce pays. Nous avons acheté la Louisiane en 1803 aux personnes qui l’ont volée aux tribus qui étaient là avant elles. Donc non, cette terre n’a pas été faite pour vous et moi.

Mais au moment où Woody Guthrie a commencé à chanter la chanson pendant la Seconde Guerre mondiale, les faits et la fiction s’étaient estompés dans la mythologie selon laquelle cette terre était faite pour vous et moi. Cette terre n’était pas faite pour vous et moi, et nous avons donc dû la saisir. La frontière sud actuelle de 2000 milles n’a en réalité que 109 ans dans sa forme actuelle, car l’Arizona et le Nouveau-Mexique ne sont devenus des États qu’en 1912. Ainsi, leurs frontières sud ne sont devenues les frontières sud des États-Unis d’Amérique qu’en 1912. Le fleuve Rio Grande n’est devenu la frontière sud de l’État du Texas qu’en 1848, lorsque nous avons saisi des terres au Mexique en temps de guerre. Toute la frontière sud actuelle a été prise par la force du Mexique en temps de guerre. Et les frontières établies par la saisie de terres en temps de guerre sont des frontières qui ont connu des problèmes tout au long de l’histoire – pour le moins. Et lorsque vous vous emparez des terres les plus précieuses d’un pays, vous provoquerez une dislocation économique permanente et massive dans ce pays, et c’est ce que nous avons fait au Mexique.

[…]

22:48:13 heure de l’Est

O’DONNELL: Gérer une frontière établie par des terres saisies en temps de guerre est toujours difficile. Difficile en permanence. Et certaines personnes appelleront parfois cela une crise, même si ce qu’ils appellent une crise se produit chaque jour de leur vie. À la Maison Blanche, ce qui rend la politique à la frontière sud sans cesse difficile, c’est la tentative de combiner l’application de la loi avec la compassion et l’humanité. C’est ce que Joe Biden essaie de faire. Pendant des années, la politique de Trump a tenté de combiner l’application de la loi et la cruauté. Les républicains croient que la compassion crée une crise pour le pays, mais pas la cruauté.

Un sénateur du Texas a critiqué Joe Biden pour avoir souligné, citation, le traitement humain des immigrants. Les républicains s’opposent à un traitement humain. Les républicains estiment que le traitement humain des immigrés est une crise. Et c’est la vraie crise à laquelle nous sommes aujourd’hui confrontés en tant que pays. La crise morale d’un parti politique qui représente une importante minorité d’Américains s’oppose désormais à un traitement humain. La position du Parti républicain est de s’opposer à la compassion et à l’humanité, et c’est une crise pour ce pays parce que les pires régimes de gouvernement de l’histoire du monde se sont tous opposés à un traitement humain. Le pire du pire. La situation à la frontière sud est permanente. Les défis sont permanents et complexes. Il n’y aura jamais de président de votre vie qui ne soit pas confronté au défi de combiner l’application de la loi avec la compassion et l’humanité, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants à la frontière sud. Et si nous avons plus de présidents comme Trump, ils élimineront simplement la compassion et l’humanité, tandis que des présidents comme Joe Biden seront enfermés dans une lutte permanente, chaque jour, essayant de combiner l’application avec la compassion et l’humanité, en particulier en ce qui concerne les enfants de la frontière sud. La situation à la frontière sud sera parfois qualifiée de crise et parfois non, mais le problème ne sera jamais résolu. Cela ne peut être géré qu’avec des degrés divers de succès parce que la frontière sud actuelle n’a pas été tracée sur la Terre par Dieu, et cette terre n’a pas été faite pour vous et moi.