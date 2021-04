“Nous avons vu la réaction la plus forte de l’histoire du football”

22/04/2021 à 13:29 CEST

Mikel Arteta, entraîneur d’Arsenal, a parlé de la Super League. Le club était l’un des douze qui composaient la compétition. Bien que deux jours plus tard, avec les cinq autres équipes de la Premier League, il abandonne le projet après la réponse des fans. Il a appelé le mouvement des supporters la plus grande «réponse de l’histoire du football».

L’entraîneur a salué la performance des supporters à un moment où il est plus difficile de faire partie du club. “Ils nous ont donné une belle leçon et montrent l’importance du football dans le monde. Cela nous a montré que l’âme de ce sport appartient aux fans », a-t-il expliqué.

«Pendant la pandémie, nous avons soutenu cette industrie sans supporters dans les stades, mais cLorsque les fans sont sortis dans la rue et ont parlé, ils l’ont fait haut et fort et ils ont envoyé le message le plus fort de l’histoire du football “il a dit lors de la conférence de presse.

L’entraîneur Gunner estime que la décision qu’ils ont prise depuis l’Angleterre est la bonne. “Tous les clubs ont fait ce qu’il fallait, c’est-à-dire écouter les fans.”il ajouta. Arteta a expliqué que les plans de la Super League lui avaient été expliqués peu de temps avant leur fuite et a ajouté qu’il devait respecter les intentions sincères du club pour assurer l’avenir à long terme de l’équipe, ainsi que ses excuses ultérieures.