Nous chercherons certainement à améliorer le tracé de Monaco

Ross Brawn a révélé que la Formule 1 examinera les moyens de modifier le circuit de Monaco dans le but d’améliorer le spectacle.

L’ancien directeur technique de Ferrari, maintenant directeur général de la F1, s’exprimait après un Grand Prix de Monaco plutôt processionnel, remporté par Max Verstappen.

La course de dimanche comportait très peu de dépassements en piste, le seul véritable remaniement de l’ordre ayant eu lieu pendant la phase d’arrêt aux stands.

Alors que Brawn a déclaré que le sport «continuera d’essayer» de trouver des moyens de rendre le dépassement plus possible, il a admis qu’en raison de la nature des rues de la Principauté, cela s’avérerait un défi.

“C’est Monaco et nous y avons jeté un coup d’œil rapide sans rien d’évident, mais nous continuerons d’essayer”, a-t-il déclaré. «C’est un événement brillant avec une histoire massive, une atmosphère massive et c’est une course que tout le monde veut gagner, mais nous connaissons tous les limites de la piste.

«Les gens disent souvent pourquoi ne changez-vous pas la stratégie des pneus, ou des choses comme ça, mais les équipes s’adaptent.

«Nous l’avons vu à Singapour il y a quelques années, lorsque les pneus étaient très souples, les gars roulaient très lentement, le peloton était serré et personne ne pouvait aux stands. Les équipes trouvent des tactiques pour le surmonter.

«Vous devez éviter le genre de supercherie – avoir des morceaux que vous devez faire plusieurs fois par course, ou dans certaines séries de courses où vous devez vous détourner et traverser une zone de dépassement – je ne pense pas que nous devrions faire quoi que ce soit. cette. Mais nous allons certainement regarder la piste.

«Ce ne sera pas la première fois que quelqu’un essaiera d’apporter des changements et personne n’est arrivé à ce point, mais nous avons maintenant des outils, notre outil de simulation par exemple, et nos employés verront certainement s’il y a quelque chose que nous pouvons faire. “