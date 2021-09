“Nous cherchions les Champions depuis longtemps”

14/09/2021 à 19:31 CEST

Mauricio Pochettino fait face à une saison où les attentes sont très élevées après être devenu l’un des favoris pour remporter la Ligue des champions. Les signatures de Messi, Wijnaldum et Hakimi, entre autres, ont permis à l’équipe de monter d’un cran.

Pression pour le PSG

Le défi du technicien est énorme. L’échec n’est pas une option: “Ils vous jugeront sur ce que vous obtenez à la fin de la saison, pas sur la consolidation d’une idée ou sur son fonctionnement. Au PSG on te jugera au résultat“, a-t-il expliqué lors de la conférence de presse avant le choc de la Ligue des champions contre Bruges.” La pression existe toujours, dans chaque club, et dans notre cas, vNous recherchions les Champions depuis longtemps. C’est la compétition qui rend le club le plus excitant », a souligné Pochettino. espérons que nous atteignons tous les objectifs que nous avons et que le PSG atteigne le sommet& rdquor ;.

Cependant, il écarte qu’ils sont favoris : “En raison des noms que l’équipe porte aujourd’hui, il peut y avoir ce sentiment que le PSG est l’équipe à battre. L’équipe devrait être Chelsea, qui est le champion, il s’est bien renforcé et a investi beaucoup plus d’argent que le PSG”, a-t-il souligné.Nous ne sommes pas encore une équipe, nous sommes un club qui a bien signé sur le marchéIl y a de très grands noms, mais nous devons devenir comme Chelsea la saison dernière. Chelsea est une équipe qui a atteint ses objectifs, nous sommes ce défi d’être une équipe solide & rdquor;, a-t-il déclaré.

L’entraîneur du PSG n’est toujours pas clair sur le onze qui ira face à Bruges : « L’équipe n’est pas confirmée, on n’a pas encore décidé. Nous déciderons après l’entraînement aujourd’hui », a-t-il déclaré. Même si Pochettino n’a pas exclu les débuts du trident Messi, Neymar et Mbappé : «Ils pourraient jouer demain, ouais& rdquor;, a-t-il déclaré. “Il va falloir que je rajoute à l’excitation de tout le monde de vouloir voir ces trois joueurs ensemble. Je ne pourrai pas m’y opposer. Ce serait fou. Je suis tombé amoureux de la demande collective & rdquor;, a-t-il admis.

Un personnel très nombreux

La plus grande difficulté de Pochettino sera de bien gérer une équipe très longue : “C’est une question de décision et ensuite les décisions doivent vous soutenir avec des résultats sur le terrain. Je me suis entraîné avec d’autres équipes dans lesquelles nous n’avions peut-être pas autant d’options », a-t-il souligné. ayant 35 joueurs, je ne vais pas me plaindre de tout ce que j’ai. C’est l’option la plus simple. Nous jugeons les performances sportives, la dynamique, le groupe et d’autres enjeux”, a-t-il conclu.