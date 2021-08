Nous cherchons à augmenter les distributions de 11% en glissement annuel au cours de l’exercice 22 : Michael Holland, PDG, Embassy Office Parks REIT

Le PDG d’Embassy REIT, Mike Holland

Optimiste quant à la reprise du marché indien de la location de bureaux, le directeur général d’Embassy Office Parks REIT, Michael Holland, estime que la performance résiliente de l’entreprise la place sur le siège du conducteur alors que les entreprises cherchent à ramener leurs employés en nombre d’ici octobre-décembre 2021. S’adressant à Rishi de FE Ranjan Kala, Hollande, a noté qu’Embassy REIT a versé des distributions aux porteurs de parts pour le 9e trimestre consécutif depuis l’inscription et vise à les augmenter de 11% en glissement annuel au cours de l’EX22. Extraits :

Quelle a été la performance d’Embassy REIT au cours du premier trimestre de l’exercice 22 ?

Nous avons connu une grande croissance. Nous distribuons à nouveau, et les distributions sont un élément clé de notre proposition. Je pense que c’est le neuvième trimestre depuis l’inscription et nous payons Rs 536 crore en distributions au premier trimestre FY22. Cela nous amène à un endroit où nous avons payé Rs 2 250 crore depuis l’inscription. Nous sommes heureux, en particulier compte tenu du fait que le dernier trimestre a été soumis à des restrictions, mais la force du bureau indien, du FPI et des affaires est intacte.

Cependant, des mesures telles que l’expiration moyenne pondérée des baux (WALE) sont en baisse. Sont-ils un indicateur des temps à venir ?

Nous pensons être proches ou en bas du cycle global. Nos prévisions pour l’année (FY22) montrent, je pense qu’il s’agit d’une augmentation de 17% du résultat d’exploitation. Un autre exemple, au dernier trimestre, nous avons obtenu une augmentation de 13% des revenus locatifs sur 2,2 millions de pieds carrés. Nous sommes maintenant sur le point de payer à nouveau pour le 9ème trimestre consécutif, Rs 536 crore, et ce total depuis que nous avons répertorié est maintenant Rs 4 250 crore . C’est un rendement total de 34 % depuis notre inscription. Je pense que nous cherchons à augmenter nos distributions cette année de 11% par rapport à l’année dernière.

Au cours de l’EX22, 1,9 MSF de baux expirent, dont vous attendez 0,5 MSF comme renouvellements probables. Comment est le progrès?

Au premier trimestre de l’EX22, nous avons renouvelé 80% de 0,5 MSF, et il nous reste trois quarts à parcourir. C’est un très bon endroit pour être. Nous avons donné notre guidance avec une fourchette assez large, plus moins 3,5%.

Vos postes vacants à 18% sont au-dessus de la zone de confort de 13-14%. Est-ce inquiétant ?

Sur la base du marché, ce que vous voyez, ce sont de gros écarts ou des écarts sur différents marchés. Par exemple, à Mumbai, le chiffre publié par CBRE est d’environ 20 %. Vous constaterez qu’il y a des zones ou des emplacements ou des bâtiments où les postes vacants sont moins ou plus. Certaines personnes classent Bangalore à 9-10% de postes vacants à la fin du premier trimestre de l’exercice 22. Certaines parties de Bangalore sont encore à 4%, et donc évidemment certaines parties sont à 12%. Bangalore est de loin la ville la plus vacante du pays et c’est là que nous avons 72% de notre portefeuille. La vacance la plus élevée est à Kolkata. Je pense qu’il est plus proche de 40 %, et c’est pourquoi il n’est pas sur notre liste de villes à acquérir. Nous pensons que les postes vacants diminueront en temps voulu, en particulier sur les marchés axés sur la technologie.

Quels sont vos projets d’extension ?

Nous suivrons là où nos clients veulent être : les entreprises technologiques, les services informatiques, les sociétés de produits technologiques et les captives mondiales. Ils vont dans le top 6 des métros et nous sommes déjà dans quatre. Nous chercherions donc certainement à nous développer dans nos métros existants et à nous développer à Hyderabad et Chennai. Nous avons deux excellents commanditaires pour le FPI. Du groupe Embassy, ​​nous avons acquis Embassy Tech Village l’année dernière.

Quelles sont les perspectives à 6-12 mois pour le segment des bureaux ?

Nous avons quelque 200 entreprises internationales comme locataires. Nous discutons avec des analystes bancaires, des courtiers, des clients, etc. Je pense que notre conclusion est la suivante. Les entreprises travaillent dur sur le programme de vaccination. Par exemple, je pense qu’environ 120 de nos locataires nous ont signalé avoir fait vacciner 110 000 de leurs employés et familles. Je pense que les entreprises cherchent vraiment à ramener les gens en nombre au quatrième trimestre de cette année civile. C’est le sentiment général. Il peut y avoir plus de flexibilité dans leur façon de travailler. Nous prévoyons qu’au début de 2022, nous verrons la demande latente provenant de l’embauche commencer à se traduire par la location de bureaux.

