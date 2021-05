“Nous combattrons cette promotion à cent pour cent”

31/05/2021 à 17h37 CEST

Carles Rosell

Une fois la saison régulière terminée avec une cinquième place exceptionnelle grâce à la brillante dernière ligne droite dans laquelle elle a joué, Gérone inaugure la semaine des séries éliminatoires et se concentre sur le match aller des demi-finales contre Almería. Aux portes des matchs les plus importants du parcours, le directeur sportif Prison de Quique a passé en revue ces derniers mois de compétition pour “donner de la valeur” à ce qui a été réalisé à ce jour, en même temps qu’il a rappelé que le prochain rival a le “meilleur” effectif de la catégorie.

Afin de Prison, l’équipe a finalement fait un “pas en avant” et est clairement passée “du moins au plus”, lui permettant d’affronter la promotion “au meilleur moment” de la saison. Il a montré que « nous sommes forts mentalement ».

Il a également déclaré que “nous avons la possibilité de monter en première division et nous la combattrons à cent pour cent”. Il prévoit une égalité “très compliquée”, d’autant plus qu’Almería est entraîné par Rubis, que “nous respectons et connaissons beaucoup”. “Cela leur a coûté un peu dans cette dernière ligne droite, mais nous parlons de l’une des meilleures équipes, sinon la meilleure”, a-t-il ajouté.

Il a également souligné les cinq promotions que Gérone a jouées en moins de dix ans. “Parfois, les gens réalisent ce que nous vivons. C’est très difficile et aucune autre équipe n’y est parvenue. Chaque année, nous nous battons pour de grandes choses. Il y a des clubs avec un énorme passé qui nous voient comme une équipe puissante. On en parlera un jour. Nous sommes convaincus que nous devons continuer sur cette voie pour valoriser ce qui a été fait jusqu’à présent. ”