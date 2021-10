Nous connaissons déjà les prix officiels d’Office 2021, bien que Microsoft n’aime pas que vous l’achetiez | La technologie

in

Si les applications dans le cloud ne sont pas votre truc, Office 2021 vous propose une suite bureautique classique, qui permet de travailler hors ligne… même s’il faudra vous connecter à Internet.

Nous attendons tous avec impatience la sortie de Windows 11 la semaine prochaine. Mais il n’arrivera pas seul. Les 5 octobre également des premières Bureau 2021, la suite bureautique que Microsoft ne veut pas que vous achetiez. Et nous savons déjà leurs prix officiels.

S’il n’en tenait qu’à Microsoft, Office n’existerait plus. Pendant des années, il a voulu tous vos clients migrent vers le cloud, et payez un abonnement mensuel ou annuel dans Microsoft 365.

Mais bon nombre de ces clients ne veulent pas ou ne devraient pas changer complètement leur logiciel ou leur façon de travailler pour passer au cloud. préfèrent continuer à utiliser l’ancien Office. Et il y en a beaucoup, c’est pourquoi Microsoft n’a pas d’autre choix que de lancer Office 2021.

Dans la note de publication d’Office 2021, Microsoft passe le plus clair de son temps à détailler les vertus de Microsoft 365, soulignant à plusieurs reprises qu’il est meilleur qu’Office 2021, que vous ne trouverez pas à vue dans son magasin, comme c’est le cas avec Office 2019.

Mais en quelque sorte il a donné son bras pour se tordre, car contrairement à Office 2019, Dans Office 2021, vous avez décidé d’ajouter des outils Microsoft 365.

Bureau 2021 permet de travailler localement avec des applications Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher et Visio. Il est compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 10 et Windows 11.

Bien que vous n’ayez pas besoin d’une connexion Internet pour les utiliser, si vous devez être connecté pour effectuer certaines tâches qui nécessitent un compte Microsoft, et d’authentifier la clé Office 2021 de temps en temps.

Bureau 2021 lance une toute nouvelle interface, plus sobre et épurée, qui se veut encourager la concentration.

Aussi, comme nous l’avons dit, ajouter des fonctionnalités Microsoft 365comme la modernisation des formules dans Excel, la possibilité de graver facilement des présentations PowerPoint ou de nouvelles collections de contenu créatif,

Office Famille et Étudiant 2021 il a un prix de 149 dollars. En Espagne, la version précédente est valable 149,99€, tout indique donc que ce sera le prix d’Office Famille et Étudiant 2021.

Office Famille et Petite Entreprise 2021 bien 249,99 $. Ajoutez Outlook pour PC et les droits d’utilisation du logiciel dans un cadre professionnel.

En Espagne, la version 2019 coûte 299 euros, on se demande donc si elle passera à 249 euros ou si ce chiffre restera.

Les deux versions seront en vente 5 octobre. Nous mettrons à jour dès que nous connaîtrons les prix finaux en Espagne.

