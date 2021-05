Nous connaissons peut-être la date de sortie du film “ Fantastic Four ” de Marvel – .

Marvel a publié une vidéo promotionnelle d’un peu plus de trois minutes qui, pour paraphraser le Stefon de Bill Hader, «a tout». Cela commence par une citation inspirante de Stan Lee jouant sur certains des moments les plus emblématiques du MCU. Le combo vous donnera un type de chair de poule différent de ceux que vous rencontrez habituellement au théâtre. Ce n’est pas seulement ce que Lee dit ou les moments emblématiques du MCU que nous pouvons revisiter – c’est aussi le fait que nous ne sommes pas allés au cinéma depuis plus d’un an à cause de la pandémie. Toute la promo Marvel est une ode au visionnage de films dans un théâtre, mais il ne s’agit pas seulement de se souvenir. Dans la seconde moitié du clip, Marvel se tourne vers l’avenir – la liste à venir des films MCU Phase 4 – révélant quelques-uns des titres jusque-là inconnus, ainsi que les dates de sortie de bon nombre de ces projets.

Cependant, le clip n’a pas tout à fait tout. Marvel termine la vidéo avec le meilleur type de pêche à la traîne possible. Il confirme à nouveau que le premier film Fantastic Four sera inclus dans la phase 4 sans révéler le titre complet ni la date de sortie. Il se trouve que nous avons déjà le calendrier complet des films Marvel de Disney jusqu’en 2023. Cela nous donne trois dates de lancement possibles pour Fantastic Four, en supposant que le film arrive en salles d’ici la fin de 2023.

Lorsque Disney a retardé Black Widow et Shang-Chi il y a quelques semaines, il a également publié son programme de films pour les prochaines années, nous donnant la programmation suivante. Les seules choses que nous avons changées étaient les titres de films Captain Marvel 2 et Black Panther 2 ci-dessous par nouveau teaser de film de Marvel:

2021:

9 juillet: Black Widow 3 septembre: Shang-Chi et la légende des dix anneaux 5 novembre: Eternals 17 décembre: Spider-Man: No Way Home

2022:

25 mars: Doctor Strange dans le multivers de la folie 6 mai: Thor: Love and Thunder 8 juillet: Black Panther: Wakanda Forever 7 octobre: ​​UNTITLED MARVEL 11 novembre: The Marvels

2023:

17 février: UNTITLED MARVEL 5 mai: UNTITLED MARVEL 28 juillet: UNTITLED MARVEL 3 novembre: UNTITLED MARVEL

À l’époque, on notait la surprise du 7 octobre 2022. En ce qui concerne le calendrier 2023, une fuite plus ancienne d’un initié avec un excellent bilan nous a dit que voici ce à quoi nous devrions nous attendre:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania – 17 février 2023 Gardiens de la Galaxie Vol. 3 – 5 mai 2023 Fantastic Four – 28 juillet 2023 Deadpool – 3 novembre 2023

Marvel vient de confirmer qu’Ant-Man 3 et Guardians 3 seront lancés respectivement le 17 février et le 5 mai 2022. Avec tout cela à l’esprit, il ne nous reste que trois dates de films Marvel sans titre:

7 octobre 2022: UNTITLED MARVEL 28 juillet 2023: UNTITLED MARVEL 3 novembre 2023: UNTITLED MARVEL

Ce qui est intéressant, c’est que Marvel n’est toujours pas prêt à annoncer Deadpool 3, un film qui est déjà confirmé comme étant en gestation. Il nous reste trois dates et deux films Marvel sans date de lancement. En plus de cela, nous savons que Marvel redémarrera la franchise Blade. Enfin, des rumeurs récentes disent que Captain America 4 et le premier projet X-Men sont déjà en préparation.

Si Fantastic Four doit être lancé dans la phase 4, les dates ci-dessus sont toutes des dates de sortie plausibles. Parmi ceux-ci, le 28 juillet 2023 semble la date de lancement la plus probable pour le film très attendu, étant donné que la fuite ci-dessus s’est avérée exacte. En outre, le logo Fantastic Four apparaît après la date de sortie de Guardians 3 dans la vidéo de Marvel, ce qui pourrait indiquer que le film sortira en salles après la suite de Guardians, comme le prétend la fuite.

Jon Watts dirigera le nouveau long métrage de Marvel’s First Family, Fantastic Four! pic.twitter.com/Eu26ghxbGT – Marvel Studios (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

Nous devrons attendre Marvel pour partager plus de détails à ce sujet. Tout ce que nous savons pour le moment, c’est que Jon Watts dirigera le premier film Fantastic Four pour Marvel Studios. Vous pouvez revoir le teaser de la phase 4 de Marvel ci-dessous:

