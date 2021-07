“Nous conseillons des dizaines de marques dans leur stratégie digitale”

Comment est née l’idée de créer APACHE ?

À la tête de l’équipe New Business de Google avec mes partenaires actuels, nous conseillons des dizaines de marques sur leur stratégie numérique. Ces marques nous ont demandé de l’aide parce que ils n’avaient pas la capacité interne d’entreprendre les projets et les cabinets de conseil avec lesquels ils travaillent de l’extérieur n’avaient pas la vision commerciale nécessaire pour adapter la technologie aux besoins spécifiques de chaque client. En fait, beaucoup de choses vendues dont les clients n’avaient pas besoin et n’ont jamais utilisé …

Nous avons donc décidé de sortir de Google pour aider librement les entreprises à diriger leurs marchés grâce à l’innovation.

Quelle est votre proposition de valeur ? Quelle est la particularité de votre entreprise ?

Notre proposition de valeur est double :

D’une part, l’innovation, car pour développer des entreprises numériques performantes, il est essentiel de faire les choses différemment, et cela nécessite de proposer de nouvelles choses à partir d’une attitude d’apprentissage continu.

D’autre part, la transparence. Il s’agit d’une entreprise basée sur la confiance et nous avons vu les atrocités commises par les grands cabinets de conseil et les agences numériques qui ont effrayé les clients vers des consultants indépendants. Nos clients ne nous voient pas comme un fournisseur mais comme une partie importante de leur propre équipe, c’est pourquoi nous continuons d’être une boutique.

Combien d’employés avez-vous ?

Je me souviens encore du premier semestre d’activité où j’allais chaque jour seul dans un bureau que nous avions à San Sebastián de los Reyes et en un temps record (un peu plus de 3 ans) nous sommes plus de 25 indiens. Et nous continuons à grandir. Nous incorporons actuellement un responsable de l’analyse des données, un directeur des services clients, un consultant numérique et un acheteur de médias.

Quels sont les jalons les plus importants que vous avez à l’horizon ?

En 2019 (notre troisième année), nous allons franchir la barre des 4 millions d’euros de chiffre d’affaires, et pour passer à l’étape suivante, nous travaillons au développement d’une technologie qui nous aide à utiliser les données clients comme levier pour diriger leurs marchés respectifs.

Nous avons développé notre propre technologie d’optimisation de campagne basée sur l’analyse des sentiments et des émotions, clé du succès des campagnes de branding. De plus, nous avons notre propre plateforme pour rendre l’achat plus efficace sur les canaux sociaux. Donc à court terme nous allons continuer à intégrer ces systèmes pour rendre les campagnes de nos clients plus efficaces et obtenir plus de revenus avec chaque euro qu’ils investissent chez nous.

D’autre part, nous construisons un réseau d’alliances stratégiques pour unir nos forces et pouvoir couvrir des projets plus complexes où nous ne pouvions pas aller seuls.

Comment faire perdurer une entreprise dans le temps ?

Dans notre cas, la seule recette est l’adaptation au marché en temps réel, à la fois du modèle économique et de la technologie ou de l’équipement. Cela signifie que vous devez prendre des décisions très rapidement, certaines difficiles. A plus d’une occasion, une conversation dans le café du matin devient un produit tangible avant la fin de la journée, imaginez la satisfaction du client habitué aux éternels processus…

Si vous deviez donner un seul conseil à un jeune entrepreneur, quel serait-il ?

Efforcez-vous de construire un bon réseau de relations. Sortez du bureau et discutez avec d’autres entrepreneurs, il existe de nombreux événements, réunions et outils. Les précieuses informations dont vous avez besoin sont gratuites et disponibles

Un personnage de premier plan dans le monde des affaires ?

Personnellement, l’un des grands noms que je suis le plus est Elon Musk. Il n’a pas de frein et a brisé toutes les normes. Pour ceux qui cherchent une définition, c’est l’exemple vivant de la perturbation.

J’aimerais que nous ayons ce type de talent dans les gouvernements, donc pour la première fois nous aurions un plan stratégique pour l’avenir au lieu des luttes passées…

À quoi ressemble une journée normale dans votre journée de travail ?

Aujourd’hui, dans mon rôle, le développement du réseau de partenaires, le développement de l’entreprise et de la marque APACHE, et le contrôle financier des projets sont devenus très importants. S’il est vrai qu’étant encore une entreprise de taille moyenne (et mon amour pour les projets), je dois encore retrousser mes manches dans de nombreux projets, mais j’essaie d’être le plus possible en dehors du bureau pour voir des gens et porter la marque Apache, le plus loin possible.

Quelle est la meilleure chose à propos d’être PDG?

Ces années à la tête d’APACHE ont été le meilleur master que j’ai pu faire, donc la meilleure chose que j’obtienne, c’est d’apprendre. Mais c’est aussi la satisfaction de pouvoir créer une vision et la réaliser. En tout cas, sans mes partenaires et compagnons de voyage APACHE n’aurait jamais été ce qu’il est aujourd’hui et il n’aurait pas devant lui l’avenir qu’il a aujourd’hui.

Pendant votre temps libre, vous priorisez…

J’ai 2 jeunes enfants et une épouse merveilleuse, donc le temps précieux en famille passe avant tout. Mais je ne peux pas rester immobile et j’essaie de voler des heures par jour pour lire, chercher des investissements, faire du sport… et être avec de bons amis !