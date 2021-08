Nous considérons l’Inde comme un marché essentiel pour trouver les meilleurs talents : Erad Fridman, PDG, Fluxon

« La combinaison d’excellentes écoles, l’accent mis sur l’éducation et l’apprentissage et la culture croissante des start-up font de l’Inde un endroit très excitant pour nous permettre de faire passer notre entreprise à la phase suivante ».

Avec Pandemic rendant la vie des individus et des marques très difficile. Il y a eu un buzz dans le domaine technologique où les entreprises/marques cherchent des moyens et des solutions pour faire face à la crise actuelle. Ce besoin de déployer des solutions rentables a créé une énorme opportunité pour les fournisseurs de solutions et les candidats à l’emploi dans le domaine technologique. L’opportunité a conduit des entreprises comme Fluxon à faire sentir leur présence sur le marché indien et sont sur une vague d’embauche agressive où elles ont l’intention d’embaucher environ 1 000 personnes en Inde. Voici quelques extraits de l’interaction de Financial Express Online avec Erad Fridman, PDG de Fluxon :

Vous cherchez à créer des opportunités commerciales en Inde ou vous vous concentrez sur la création d’un pôle de talents ?

Notre objectif est d’embaucher les personnes les plus talentueuses en technologie et de les connecter à des projets passionnants avec des entreprises à forte croissance. Nous considérons l’Inde comme un marché essentiel pour trouver les meilleurs talents et créer des opportunités commerciales percutantes sur lesquelles travailler. Nous travaillons déjà avec de nombreuses entreprises et startups à croissance rapide dans la Silicon Valley, et avons récemment commencé à travailler sur des projets passionnants avec des entreprises indiennes telles que iMerit.

D’où voyez-vous venir vos employés ? Quel genre de compétences recherchez-vous ?

L’équipe de Fluxon vient de tous les horizons, avec une expertise dans toutes les disciplines et industries. Nous avons des dirigeants de grandes entreprises telles que Google, Samsung et Stripe, ainsi que certains des meilleurs chefs de produits, ingénieurs et designers issus de startups.

Nous recrutons principalement des techniciens dans des fonctions d’ingénierie, de produits et de conception et recherchons des personnes très motivées et en forme de T qui ont une expérience approfondie dans un domaine, mais qui ont la flexibilité intellectuelle et l’état d’esprit de croissance nécessaires pour collaborer dans tous les domaines.

Erad Fridman, PDG, Fluxon

Comment comptez-vous mettre en œuvre en Inde votre plan de recrutement consistant à intégrer 100 personnes par mois dans le monde ?

Pour embaucher les meilleurs talents, nous nous concentrons sur la création d’une culture et d’un environnement appropriés où ils peuvent s’épanouir. Pour ce faire, nous réunissons des leaders techniques hautement expérimentés et les mettons en relation avec la prochaine génération de talents issus des universités et des startups. Nous construisons une culture autour de l’apprentissage et du développement continus et offrons le remboursement des frais de scolarité à tous les employés. Nous formons les équipes à aborder et à maîtriser les problèmes difficiles, à identifier les bonnes solutions et à partager les meilleures pratiques avec le groupe afin que chacun puisse apprendre du processus. Et enfin, nous sélectionnons soigneusement les projets et les technologies que nous entreprenons pour nous assurer que notre travail est stimulant, percutant et amusant. Grâce à ces efforts, nous pensons que Fluxon est le meilleur endroit pour que les équipes techniques maîtrisent leur métier, tout en construisant la prochaine génération de start-ups qui changeront le monde.

Quelle est la taille de votre équipe en Inde et dans quelle mesure souhaitez-vous l’étendre ?

Au cours des 12 derniers mois, Fluxon a connu une demande et une croissance énormes grâce au bouche-à-oreille. Nous avons embauché notre ingénieur fondateur, doublé notre équipe chaque trimestre et étendu nos bureaux à 4 nouveaux marchés. Au cours des prochaines années, nous ajouterons 1 000 employés à notre équipe en Inde et nous nous efforçons de garantir que ces personnes apportent les compétences, l’expérience et les valeurs appropriées pour développer notre équipe tout en la gardant agile.

Vous êtes une nouvelle entreprise par rapport à TCS, WIPRO, Infosys et autres, pourquoi quelqu’un devrait-il vous rejoindre ?

Nous avons récemment mené une enquête demandant à tous nos employés pourquoi ils ont choisi de travailler chez Fluxon. Beaucoup d’entre eux ont refusé des offres de grandes entreprises technologiques bien connues pour travailler avec nous, et leurs raisons confirment que nous mettons l’accent sur les bonnes stratégies. Les gens rejoignent l’équipe Fluxon pour devenir les meilleurs dans ce qu’ils font. Nous sommes bien connus parmi les startups et les VCs comme la meilleure entreprise de développement de la Silicon Valley. Nous travaillons à la pointe de la technologie, avec des piles modernes, des processus efficaces et un environnement hautement transparent et ouvert. Notre portefeuille diversifié de travaux clients et de produits détenus et exploités comme Dory maintient nos équipes au défi, intéressées et en apprentissage continu. Nous nous concentrons sur les résultats, pas sur les heures, et donnons à nos équipes les ressources dont elles ont besoin pour s’épanouir et la liberté de travailler de n’importe où dans le monde. Nous donnons aux gens la chance de devenir les équipes technologiques fondatrices de la prochaine génération de startups à forte croissance, avec la stabilité d’une entreprise rentable.

Qu’est-ce qui vous a poussé à démarrer vos opérations en Inde pendant la pandémie ?

Depuis le début, Fluxon a été une entreprise mondiale et à distance d’abord, donc la pandémie n’a pas affecté nos opérations – en fait, nous avons connu une croissance exponentielle. Nous avons commencé nos opérations en Inde avant la pandémie et avons été touchés et impressionnés par le talent du marché. La combinaison d’excellentes écoles, l’accent mis sur l’éducation et l’apprentissage, et la culture croissante des start-up, font de l’Inde un endroit très excitant pour nous permettre de faire passer notre entreprise à la phase suivante.

