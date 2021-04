Nous constatons une augmentation progressive des dépenses des clients dans les domaines discrétionnaires: Mindtree CEO & MD Debashis Chatterjee

Debashis Chatterjee, PDG et MD, Mindtree

Mindtree a terminé l’exercice 21 avec un carnet de commandes solide de 1,4 milliard de dollars et des programmes de fidélisation et de compétences des employés réussis. L’entreprise a affiché l’un des taux d’attrition les plus bas de 12,1% au quatrième trimestre de l’exercice 21. Son PDG et directeur général, Debashis Chatterjee, a parlé à Srinath Srinivasan de la sortie de la perturbation de Covid-19 et des perspectives de l’organisation pour l’exercice 22. Extraits:

Quels changements opérationnels ont été apportés à Mindtree en ce qui concerne l’utilisation des employés au cours de l’exercice 21?

Nous avons terminé le quatrième trimestre avec plus de 23 800 Mindtree Minds, dont un ajout net de plus de 1 600 Minds. Notre attrition a chuté à 12,1% sur la base des douze derniers mois pour le trimestre, contre 12,5% au T3. Nous avons été en mesure de contenir l’attrition grâce à un certain nombre d’initiatives, à savoir l’engagement des personnes, la cartographie des carrières et les programmes de croissance, les opportunités d’apprentissage continu et de requalification et le développement du leadership. Nous avons constaté une augmentation d’environ 50% des heures d’apprentissage au cours de la dernière année sur notre plateforme d’apprentissage interne et avons été en mesure de doter de nombreuses rampes critiques en utilisant nos talents internes. Nous venons de terminer un cycle de hausse des salaires chez Mindtree à compter du 1er janvier, dans tous les domaines. Nous avons un plan très robuste en termes d’embauche et les chiffres ne feront qu’augmenter au cours des deux prochains trimestres, ce qui sera un mélange d’embauches latérales et plus récentes.

Comment s’est déroulée la reprise sur vos marchés clés? Comment les dépenses des clients ont-elles changé?

La reprise sur tous les marchés clés a été encourageante. Notre concentration et nos investissements en Europe ont commencé à porter leurs fruits et nous continuons à remporter des contrats importants alors que la géographie s’ouvre à des partenariats informatiques stratégiques. D’un fort accent sur la conservation de la trésorerie jusqu’à l’année dernière, nous constatons une augmentation progressive des dépenses des clients dans des domaines discrétionnaires qui ont un impact direct sur l’expérience client, la croissance des revenus, la résilience et la transformation du modèle commercial. Nous incubons également les soins de santé en tant que secteur vertical stratégique, qui se concentrera sur la fourniture de services dans les domaines de l’expérience client, des données et du cloud pour les clients payeurs, prestataires et des technologies de la santé.

Quel sera l’un des principaux domaines d’intervention de Mindtree au cours de l’exercice 22 en termes de gammes de services et d’industrie? Compte tenu de la deuxième vague de Covid, comptez-vous apporter de nouveaux changements aux modes de fonctionnement?

Notre objectif sera de poursuivre notre stratégie 4x4x4 qui comprend quatre secteurs: la vente au détail, les biens de consommation et la fabrication; communications, médias et technologie; BFSI; voyages et hôtellerie, quatre zones géographiques: Amérique du Nord, Royaume-Uni, Europe continentale, Australie et Nouvelle-Zélande, et quatre lignes de services: succès client, cloud, données et intelligence et entreprise. Nous améliorerons notre expertise dans le domaine de la santé verticale. Nous positionnerons également le conseil comme une pièce de conseil en transformation ciblée et travaillerons en tandem avec nos lignes de services. En ce qui concerne la reprise du travail depuis le bureau, nous avons mis en place un groupe de travail sur l’avenir du travail qui a suivi de près l’évolution du scénario et a élaboré un ensemble ciblé de recommandations que nous continuons à examiner et à affiner en tant que pays. passe par la deuxième vague.

Quel a été le principal contributeur à la baisse de la marge d’EBITDA au T4 FY21?

Pour le quatrième trimestre, nous avons publié une marge d’EBITDA de 21,9%, ce qui représente une légère baisse par rapport au troisième trimestre de 23,1%, en raison de l’impact des hausses de salaires que nous avons déployées à partir du 1er janvier 2021, en dehors de l’achèvement d’un cycle de promotion l’année dernière. Sur la baisse de 120 points de base, nous avons constaté un impact de 240 points de base en raison de la hausse des salaires et un impact de 50 points de base du forex. Cependant, nous avons pu récupérer 170 points de base grâce à notre efficacité opérationnelle. Sur une base annuelle, nous avons annoncé un EBITDA de 20,8%, ce qui représente une expansion significative de 680 points de base par rapport à FY20, et nous donne la confiance nécessaire pour maintenir 20% plus l’EBITDA en FY22.

