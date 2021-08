« nous construisons des racines avec les clients » | Invezz

Coinbase Global Inc (NASDAQ : COIN) a annoncé mardi des résultats meilleurs que prévu pour son deuxième trimestre fiscal, après la cloche. Les actions de la société ont augmenté de 7% ce matin.

En discutant des bénéfices de la “Squawk Box” de CNBC, la directrice financière Alesia Haas a reconnu que Coinbase avait grandement profité de la récente volatilité du trading de crypto-monnaie, mais s’est dit convaincue que l’ajout de nouveaux actifs contribuera à “diversifier et réduire une partie de cette volatilité”.

«Ce que nous commençons à voir, c’est l’utilité des crypto-monnaies, nous voyons des personnes impliquées dans le jeu, nous voyons des personnes impliquées dans des URN et d’autres types de transactions. Cela augmente également, à un rythme plus rapide maintenant que nos frais de transaction, bien que seulement 5,0% de nos revenus », a-t-il ajouté.

Mercredi également, Coinbase, qui a ajouté 2,7 millions d’utilisateurs de transactions mensuelles au deuxième trimestre, a déclaré qu’il travaillait sur un accord de cryptographie avec PNC Financial Services Group.

Le deuxième trimestre a marqué la première fois que Coinbase voyait le trading d’Ethereum sur sa plate-forme surpasser le trading Bitcoin, qui représentait à lui seul environ 24% du volume total des échanges trimestriels, contre 39% au trimestre précédent (T1). Commentant davantage cette diversité, Haas a déclaré dans son interview avec CNBC :

«Ethereum a enregistré une augmentation du volume des transactions ce trimestre en raison de la croissance des NFT. De plus, nous avons vu la participation à Eth2, et le réseau se lance maintenant dans une preuve de participation d’un réseau de preuve de travail, ce qui a suscité beaucoup d’intérêt des investisseurs et beaucoup d’intérêt pour les opportunités de gagner des récompenses sur l’Eth2. blockchain. »