Nous continuerons à avoir l’itinérance gratuite en Europe jusqu’en 2032 et ce que cela implique | La technologie

L’accord entre le Parlement européen et les États membres de l’Union européenne sur la possibilité de passer des appels et d’utiliser Internet en son sein, a porté ses fruits et sera prolongé de 10 ans.

La Commission européenne a donné son feu vert à l’accord et le nouveau règlement s’étendra jusqu’en 2032 l’utilisation du roaming des données quel que soit l’endroit où vous vous trouvez dans l’Union européenne.

Ce règlement entrera en vigueur le 1er juillet 2022. L’itinérance gratuite dans l’UE a été introduite en 2017. Le démarrage de ce service par Bruxelles était initialement prévu pour une durée de cinq. Cependant, s’est avéré être un succès.

« Passer des vacances en Grèce, en Autriche ou en Bulgarie. Visiter des clients ou des fournisseurs en Italie ou en Estonie ; voyager à l’étranger sans avoir à se soucier des factures de téléphone est une partie tangible de l’expérience du marché unique de l’UE pour tous les Européens. » a déclaré Thierry Breton, commissaire chargé de la Marché interne.

Vous bénéficiez de l’itinérance gratuite au sein de l’UE ? @Europarl_EN et @EUCouncil sont parvenus à un accord politique pour prolonger la réglementation de l’itinérance gratuite de 10 ans. Les Européens pourront continuer à appeler, envoyer des SMS et utiliser les données mobiles tout en voyageant au sein de l’UE sans frais supplémentaires ! – Commission européenne 🇪🇺 (@EU_Commission) 9 décembre 2021

Avec cette mise à jour, il a été utilisé pour revoir et améliorer d’autres points comme la garantie que les voyageurs auront un accès totalement gratuit aux numéros d’urgence ou qu’ils bénéficieront de la même qualité et vitesse de connexion mobile que chez eux (tant qu’il existe des réseaux équivalents disponibles).

Ceux qui ont la 5G sur leur smartphone aussi ils pourront profiter des services d’itinérance 5G tout en voyageant dans l’UE chaque fois qu’ils sont disponibles.

Quant aux entreprises, elles seront contraintes d’informer leurs utilisateurs s’ils vont recourir à un service qui entraînera un surcoût, puisque certains opérateurs facturent au voyageur les appels vers les numéros du service client, des services d’assistance ou des compagnies d’assurance.

La nouvelle mise à jour inclura également la possibilité de supprimer des informations lorsqu’un service qu’ils utilisent en itinérance entraîne des frais supplémentaires qui n’avaient pas été notifiés auparavant.

De plus, la suspension automatique de la connexion aux réseaux non terrestres (avion ou bateau) est garantie lorsque la facture atteint un prix de 50 euros maximum.

Avec cela, il est recherché améliorer les informations que le voyageur reçoit par son opérateur, ainsi que de corriger les faiblesses que ce service avait à son origine, telles que sa mauvaise qualité à certaines occasions lors de la navigation sur le réseau.