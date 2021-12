Nous continuons de tomber : ce sont les astuces utilisées par les supermarchés pour nous manipuler | Vie

Les années passent et les mêmes stratégies sont maintenues, mais il est logique de voir comment nous continuons à y tomber.

Vous pouvez sûrement penser à un bon nombre d’exemples si vous pensez à la astuces utilisées par les supermarchés pour attirer votre attention, vous faire vous perdre dans les établissements ou vous faire acheter certains produits plutôt que d’autres. Mais la vérité est qu’ils fonctionnent.

Le problème se pose lorsque ces pratiques vont à l’encontre du consommateur lui-même ou l’amènent à effectuer un achat qui peut finir à la poubelle. Le ministère de la Consommation essaie d’arrêter certaines stratégies qui vont à l’encontre de la durabilité ou des poches mêmes des clients, mais d’autres restent.

À La Sexta, ils ont récupéré un rapport de 2013 et il est surprenant de voir combien de mécanismes utilisés sont toujours en vigueur, il suffit d’aller dans n’importe quel supermarché pour le vérifier.

La plupart des crochets qui augmentent les profits des établissements se trouvent généralement dans les offres, comme offrir des rabais sur de grandes quantités dont les clients n’ont parfois pas besoin, comme avec les offres 3×2.

Mais la chose la plus importante pour les supermarchés est la permanence du consommateur dans l’établissement et c’est là qu’ils concentrent la plupart de leurs efforts. Nous ne parlons plus du manque de fenêtres ou d’horloges pour que vous ne ressentiez pas le temps qui passe, mais du placement des produits.

Comme indiqué dans La Sexta, la chose habituelle est « de placer les produits avec le chiffre d’affaires et les ventes les plus élevés, qui ont très peu de marge – quelques centimes – dans les zones les plus éloignées du magasin ».

A cela s’ajoute l’encombrement des caddies en tournant continuellement dans le sens de sorte qu’il en coûte plus cher d’avancer. De plus, il existe des voitures qui vous font dépenser plus.

Ou une autre stratégie qu’on ne peut oublier pour booster encore certaines ventes : mettre les produits les plus intéressants presque à hauteur des yeux pour que le client les prenne et n’en cherche pas d’autres moins bénéfiques pour les établissements.

Le problème est qu’en supprimant les offres, le reste des stratégies sont presque inévitables, c’est pourquoi nous continuons à tomber dedans.