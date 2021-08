Nous craquons pour les bottes et bottines d’automne

Nous avons sélectionné indépendamment ces offres et produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

L’automne, c’est des pulls douillets, des feuilles qui changent de couleur, des potirons qui pimentent tout et surtout, il est temps d’échanger nos sandales contre des bottes !

Bien que nous aimions les options de chaussures faciles et aérées que l’été nous offre, nous sommes sans aucun doute plus passionnés par les bottes par temps de chandail. Il y a quelque chose dans le fait de porter une paire de bottes hautes ou de bottines en daim qui nous fait nous sentir invincibles. Peut-être que ce sont les centimètres supplémentaires que les personnes de petite taille obtiennent ou la sensation de confort qu’une botte procure, quoi qu’il en soit, nous pouvons toujours justifier une nouvelle paire de bottes.

Cet automne, il n’y a pas qu’un seul style de botte qui dominera les rues ou nos Instagrams. Vous pouvez vous attendre à voir la tendance des bottes western qui faisait fureur cet été se poursuivre jusqu’aux mois d’automne, cependant, avec une palette de couleurs différente. Vous remarquerez également le retour de la botte de combat classique, ainsi que de nombreux accents de franges et des semelles épaisses. Et bien sûr, les bottes hautes régneront sur l’automne, mais cette année, avec une construction plus épurée et des talons plus petits.

Puisque nous sommes prêts à abandonner nos sandales et nos compensées, nous avons arrondi huit styles de bottes qui pimenteront votre garde-robe d’automne et vous feront ressembler à un pionnier avant que tout le monde ne retire son bikini.