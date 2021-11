« Nous créons des illusions et des opportunités avec le sport et l’éducation »

17/11/2021

Le à 19:53 CET

.

Le joueur de tennis espagnol Raphael Nadal, vainqueur d’une vingtaine de tournois du Grand Chelem, a assuré ce mercredi que les objectifs qu’ils s’étaient fixés avec sa Fondation, dont l’activité a débuté il y a onze ans, ont été atteints, et a souligné l’importance de « créer des illusions et des opportunités par le sport et l’éducation » pour les enfants et les jeunes.

Nadal a révélé que la raison de la création de la Fondation il y a onze ans était « essaye d’aider et de rendre à la société toute la chance que nous avons et à quel point il nous a bien traités dans la vie. «

« J’ai toujours essayé de participer à des événements et à des collaborations de collecte de fonds de différentes organisations, et à la maison j’ai eu l’exemple chez ma mère, je l’ai toujours vue aider en contribuant de ses possibilités. Nous voulions allouer nos efforts à des projets qui nous motivaient et que nous pensions pouvoir apporter de la valeur ajoutée », a-t-il déclaré.

« Nous créons des illusions et des opportunités et le sport et l’éducation l’ouvrent grand. Les projets à long terme ont un impact plus puissant sur la société et je pense que les objectifs de ces années ont été atteints », a-t-il déclaré.

Nadal, qui lors de son discours a cité en exemple le projet réalisé à Annantapour (Inde) avec la Fondation Vicente Ferrer ou le Centre de jour géré à Majorque, a rappelé que grâce à cet engagement envers la société, plus de sept mille personnes en ont bénéficié.

Le joueur de tennis majorquin a assuré que de la Fondation « le plus important de ne pas reculer car il y a une grande responsabilité, qui est de toujours offrir la meilleure qualité de service. « » Notre objectif est de toucher de plus en plus de personnes, dans notre cas des jeunes et des enfants, mais chaque nouveau centre doit être maintenu dans le temps avec la qualité qu’il exige », a-t-il déclaré.

La Fondation Rafa Nadal est impliquée dans quatre projets à travers le monde, avec le sport et l’éducation comme axes centraux de son développement.

L’un des projets de la Fondation Rafa Nadal s’appelle ‘NETS’ (Nadal Education Tennis School), dans lequel servir 250 mineurs par an en Inde du Sud grâce au tennis et les activités éducatives de l’anglais et de l’informatique et auxquelles plus de 1 900 personnes ont participé.

Un autre projet est « Plus que du tennis » destiné aux athlètes ayant une déficience intellectuelle qui s’entraînent et jouent au tennis dans vingt écoles à travers l’Espagne, avec 1 778 bénéficiaires.

« Jouez et étudiez » est un projet de bourse promouvoir le talent sportif et éducatif des jeunes qui souhaitent étudier dans des universités aux États-Unis et qui a bénéficié à 53 garçons et 62 filles.

Aussi la Fondation Rafa Nadal centre pour les mineurs et les familles en situation de vulnérabilité à travers les domaines sportifs, éducatifs et psychosociaux. Pour le moment, il y en a deux à Majorque et à Valence, avec 1 668 bénéficiaires, mais un nouveau devrait ouvrir à court terme à Madrid, dans le quartier d’Usera, selon le directeur de la Fondation, Xisca Perello.

« Cet anniversaire, sans compter la pandémie, Nous fêtons dix ans à un moment difficile car 31% des mineurs en Espagne sont menacés d’exclusion et les familles ont de plus en plus de mal à fournir une formation supplémentaire. Nous voulons offrir un environnement sûr, chacun des enfants a du potentiel, et nous voulons les aider à réaliser ce qu’ils s’apprêtent à faire », a déclaré Xisca.

« Notre engagement est à long terme et nous travaillerons avec le même enthousiasme et la même volonté avec lesquels nous le faisons depuis des années », a commenté le directeur de la Fondation, qui a révélé la récente signature avec l’UNESCO d’une alliance pour travailler sur des objectifs communs.